Hundrevis av politifolk i opprørsutstyr rykket i dag inn mot leiren ved Brasilias militære hovedkvarter. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

En del av Bolsonaros støttespillere begynte rtidligere å gå mot busser som skulle frakte dem bort fra hovedstaden.

TAR BORT LEIR: Soldater fjerner telt som demonstrantene hadde satt opp. Foto: Gustavo Moreno / AP

Soldater trakk seg tilbake mens opprørspolitiet rykket fram.

Ifølge nyhetsbyrået AP fjerner politiet demonstrantene fra leiren.

Reuters melder at de fleste demonstrantene skal ha forlatt området.

Demonstrantene har oppholdt seg på dette stedet siden presidentvalget i oktober.

I går, søndag, satte flere tusen demonstranter i gang det verste angrepet mot Brasils statlige institusjoner siden landet igjen ble et demokrati på 1980-tallet.

MER ENN 1200 ARRESTERT: Flere titalls busser frakter demonstranter fra teltleiren til et politisenter. Det melder Reuters. Foto: AMANDA PEROBELLI / Reuters

Parlamentet, presidentpalasset og høyesterett ble stormet.

Angrepet pågikk i om lag fire timer før politiet fikk kontroll over situasjonen. Tilhengerne til tidligere president Bolsonaro brøt seg gjennom sperringer og tok seg inn i bygningene. De knuste vinduer og møbler, og stjal kunst og andre ting.

Krever at Bolsonaro kommer tilbake

Tidligere president Bolsonaro reiste til Florida før nåværende president Luiz Inacio Lula da Silva overtok makten den 1. januar.

MÅ HJEM?: Tidligere president Jair Bolsonaro (til venstre) oppholder seg i Florida. Dette bildet ble tatt der den 2. januar. Foto: CRISTIANO PIQUET / Reuters

– Bolsonaro bør ikke være i Florida. Han bør sendes tilbake til Brasil, sier parlamentsmedlemmet Joaquin Castro til CNN.

Han mener at USA ikke bør være et tilfluktssted for det han kaller «en autoritær leder som har inspirert hjemlig terrorisme i Brasil».

Bolsonaro avviser at han organiserte opprøret.

Ekspresidenten fikk visum til USA da han var landets leder. Det er han ikke lenger, og dermed kan hans opphold i landet være begrenset.

Ifølge Reuters har Bolsonaro i dag blitt lagt inn på sykehus på grunn av magesmerter.

Kilden til meldingen er den brasilianske avisa O Globo.

Bolsonaro ble knivstukket i magen og alvorlig skadd under valgkampen i 2018, og har vært innlagt på sykehus med plager i magen flere ganger siden.

Ansvarlige skal stilles til ansvar

President Lula kommer i ettermiddag med en uttalelse sammen med lederen for høyesterett og lederne for de to kamrene i parlamentet.

Der heter det at de fordømmer terrorhandlingene som tilhengerne til tidligere president Bolsonaro sto bak. Det melder nyhetsbyrået AFP. Justisministeren i Brasil sier i dag at 1200 demonstranter har blitt arrestert.

ANGREPET: President Lula inspiserer skader i presidentpalasset. Foto: Eraldo Peres / AP

Ministeren sier at en hovedoppgave for politietterforskerne nå er å finne ut hvem som finansierte flere hundre busser som fraktet Bolsonaros tilhengere til hovedstaden.

President Lulas tilhengere spør hvordan det var mulig at sikkerhetsstyrkene i hovedstaden var så uforberedt på det som skjedde i går.

– Alle de som gjorde dette skal bli funnet og straffet, sier presidenten.

Ifølge Reuters understreker han at målet var å provosere fram et militærkupp og få gjeninnsatt Bolsonaro som landets leder.

Internasjonal fordømmelse

En rekke av verdens ledere fordømmer angrepet på statlige institusjoner i Brasil.

USAs president Joe Biden sier at det som skjedde var «opprørende».

– Det voldelige angrepet på demokratiske institusjoner er et angrep på demokratiet som ikke kan tolereres, sier den tyske forbundskansleren Olaf Scholz i dag.

Den britiske statsministeren Rishi Sunak fordømmer alle forsøk på å undergrave en fredelig overføring av makt.

– Frontalangrep på demokratiet

Torkjell Leira er samfunnsgeograf og forfatter av boka «Kunsten å drepe et demokrati: Historien om Bolsonaros Brasil» som kom ut i fjor.

OMFATTENDE: Tusenvis av demonstranter deltok i angrepet på de statlige institusjonene i Brasilia i går. Foto: SERGIO LIMA / AFP

Han sier at Bolsonaro i fire år som president har sådd tvil om valgordningene og sagt at «bare Gud kan fjerne ham fra presidentpalasset».

Leira sier at mange brasilianske forskere har fryktet hva som kunne skje hvis Bolsonaro tapte valget.

– Protestene startet allerede dagen etter valget, med lovlige demonstrasjoner og ulovlige veiblokader. Det ble mer og mer alvorlig blant annet med angrep på en politistasjon i Brasilia og demonstranter som satte fyr på busser og biler i gatene. Og til slutt nå rett før maktovertagelsen ble det avdekket bombeplaner mot flyplassen i Brasilia for å hindre Lula-tilhengere i å komme og feire maktovertakelsen, sier Leira.

Han påpeker at Bolsonaro-tilhengerne har mobilisert lenge for dette og at de har vært helt åpne. Det har kommet busser fra flere deler av Brasil. Demonstrantene gikk til fots til bygningene. Og det at sikkerhetsfolkene ikke klarte å hindre det, blir omtalt som en skandale i Brasil.

– Ser vi på demonstrantenes krav og paroler, er det Bolsonaro-tilhengere som ønsker å fjerne den lovlig valgte presidenten Lula. De ber om at militæret griper inn for å fjerne Lula fra presidentpalasset, sier Leira.

Han mener at institusjonelt og politisk er dette mye mer alvorlig enn kongresstormingen i USA for to år siden. I Brasil har de angrepet tre statsmakter samtidig.

– Dette er et frontalangrep på det brasilianske demokratiet, mener han.