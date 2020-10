Politiaksjon etter hendelse om bord på oljetanker

Det melder flere britiske medier. Ifølge Sky News kan det bli aktuelt å sette inn marinens kontraterrorstyrke. Nyhetskanalen sier det er for tidlig å si om det er snakk om en kapring.

Ifølge Reuters, som siterer britisk politi, dreier det seg om fartøyet «Nave Andromeda».

Dataene fra marinetraffic.com viser at oljetankeren har kjørt sikksakk-kurs siden i morges.

Det libyske tankskipet skal deretter ha blitt tvunget til å stanse i nærheten av Isle of Wight, ei øy utenfor den sørlige kysten av England.

Tankskipet er registrert i Libya, men drives av det greske shippingfirmaet Folegrandos. Foto: Marine Traffic

Skal ha oppdaget blindpassasjerer

– Vi håndterer en pågående hendelse om bord i et fartøy som ligger sør for Isle of Wight, sier det lokale politiet i en uttalelse.

Ifølge Sky News skal det ha blitt oppdaget blindpassasjerer om bord på den 228 meter lange oljetankeren i løpet av dagen.

Advokatfirmaet som representerer oljetankerens eier sier det ikke være en kapring, ifølge BBC.

Verken politi eller andre myndigheter har kommentert disse opplysningene. Det er etablert en sikkerhetssone på fem nautiske mil rundt skipet, ifølge myndighetene.

Dataene fra marinetraffic.com viser hvordan oljetankeren har kjørt sikksakk-kurs siden i morges. Foto: Dennis Ravndal

Frakter råolje

Ifølge lokalavisen Island Echo, som omtaler blindpassasjerene som «pirater», har mannskapet søkt tilflukt om bord.

På grunn av faren for pirater utenfor kysten av Afrika, har alle oljetankere og fraktskip laget rutiner for hvordan mannskapet kan komme seg i sikkerhet ved et forsøk på bording.

Oljetankeren frakter 42.000 tonn råolje. Ifølge data fra nettstedet marinetraffic.com, forlot skipet Lagos i Nigeria 5. oktober, og har vært på sjøen siden da.

Tankskipet er registrert i Libya, men drives av det greske shippingfirmaet Folegrandos.

Det skulle ha lagt til kai i Southampton i England søndag formiddag.