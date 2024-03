– Min mann er soldat i den ukrainske hæren og jeg ser på meg selv som en soldat, sier Vita Rjabenka til NRK.

Våpenet hennes er planter, ikke gevær.

Vita jobber i skogadministrasjonen i Mykolajiv fylke sør i Ukraina. Hun leder arbeidet med å erstatte krigsskadet skog med nye treplanter.

PLANTER NYTT. Vita Rjabenka planter nye trær for fremtidens Ukraina. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Du kan ikke se på dette uten å få tårer i øynene, sier Serhii Zagorodnyj, en middelaldrende mann i grønngrå uniform.

Han møter NRK foran en utbrent skog ti kilometer sør for den ukrainske byen Mykolajiv.

Dette er personlig for ham.

TRIST. Serhii Zagorodnyj synes situasjonen er trist. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Serhii forteller at hans far også jobbet med å ta vare på skogene i denne delen av Ukraina.

Nå er han selv ansatt i det som heter Filin skogsforvaltning, med ansvaret for noen små skogsområder ut mot Svartehavet.

ØDELAGT SKOG. Utbrent skog i nærheten av Mykolajiv. I dette området er det ikke lov å bevege seg utenfor veiene på grunn av faren for udetonerte eksplosiver. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Serhii viser NRK bilder av en udetonert rakett. Området skal være utilgjengelig på grunn av udetonerte eksplosiver.

Derfor står de brente trestammene her urørte.

Ideelt sett burde de vært hogget ned og nye trær plantet, men det er rett og slett for farlig. Ennå.

FARLIG. Ueksploderte raketter og miner utgjør fare, som denne som Serhii Zagorodnyj fant i skogene utenfor Mykolajiv. Foto: Morten Jentoft / NRK

En fjerdedel av skogen berørt

Krig og skog går dårlig sammen, og de ukrainske skogene har fått store skader etter mer enn to år med full krig.

Kun 15 prosent av Ukraina er dekket av skog, men trærne er viktig for den økologiske balansen. Nå prøver man å bygge opp igjen skogene.

– Rundt én fjerdedel av skogsarealet i Mykolajiv fylke er berørt av krigen, sier Oleh Avdejevitsj.

Han er ingeniør og ansvarlig for vern av skogen i denne delen av Ukraina.

Det er Oleh som har tatt med NRK for å vise hvordan de ukrainske skogene har det.

Vel 2000 hektar eller 20.000 mål med skog er direkte ødelagt av krigshandlingene, ifølge ham.

Vanskelig å rydde skogen

– Vi har klart å rense rundt 6000 hektar for miner, forteller Oleh Avdejevitsj der vi står foran den utbrente skogen sør for Mykolajiv by.

Han påpeker at situasjonen er mye verre i fylkene Kherson, Zaporizjzjia, Donetsk og Luhansk.

– Der pågår kampene fremdeles for fullt, og det er umulig for oss som jobber med skogen å utføre arbeidet vårt, sier han.

ØKOLOGISK KATASTROFE. Oleg Avdejevitsj sier ødeleggelsene av skogene forrykker den økologiske balansen i naturen. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Det er særlig vanskelig å få slukket branner i krigssonen, forklarer Oleh.

– Situasjonen er svært alvorlig for hele den økologiske balansen. Skogen beskytter mot vinderosjon og annen erosjon, og verner også bosettingene i mange landsbyer.

Russerne satte fyr på skogene

Da Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina 24. februar 2022, kom de russiske styrkene raskt fram til Mykolajiv.

– De russiske styrkene var bare fire kilometer fra her hvor vi står. En av bilene våre ble truffet. Heldigvis ble ingen av våre arbeidere skadet, sier Oleh Avdejevitsj.

– Men skogen tok fyr, og jeg tror russerne gjorde det med hensikt for å hindre at våre styrker nærmet seg dem, sier den ukrainske skogsingeniøren.

Det var våren og sommeren 2022 store skogbranner som en følge av krigen i Mykolajiv sør i Ukraina. Du trenger javascript for å se video. Det var våren og sommeren 2022 store skogbranner som en følge av krigen i Mykolajiv sør i Ukraina.

At skogen bevisst brukes til å skjule seg for fienden, gjør at den er svært utsatt og sårbar i det krigsherjede landet.

Overalt langs den mer enn 1000 kilometer lange frontlinjen ser vi utbrente trær og skoger.

Men Oleh og de andre som jobber for vern av skogen har ikke gitt opp. I år skal de høste sine egne frøplanter fra et området på 1,5 hektar.

Planen er blant annet å sette ned opptil én million furutrær.

Livsfarlig arbeid

I denne delen av Ukraina pågikk det harde kamper i mange måneder i 2022, før de ukrainske styrkene lyktes med å drive russerne tilbake over Dnipr-floden.

BOMBET. Administrasjonsbygning til skogforvaltningen i Murakhivka ble truffet i forbindelse med kampene i 2022. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

En av skogsadministrasjonens bygninger lenger nord i fylket fikk flere direkte treff. Nå er lokalene totalt ubrukelige.

– Da vi skulle slukke en skogsbrann ble vi skutt på, forteller Edvard Altukhov i Murakhivskyj skogforvaltning.

Han beskriver opplevelsen som sjokkartet.

– Vi fikk opp mot 30 skudd mot oss. Hva var hensikten? Tre arbeidere med spader. Vi var ubevæpnet, uten uniformer. Heldigvis ble ingen av oss skadet, sier Edvard.

SKAL BYGGES OPP. Edvard Altukhov sier at de nå skal starte arbeidet med å reparere den ødelagte administrasjonsbygningen i skogsforvaltningen i Murakhivka Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Fronten ikke langt unna

Nå er den direkte faren for å bli skutt på for dem som planter ny skog her i Mykolajiv, ikke lenger så stor.

Riktignok hører vi kanontorden av og til i det fjerne, der vi står i et bølgende landskap med flere traktorer som kjører langsomt rundt.

GOD JORD. Ukraina er kjent for ha noe av verdens beste matjord. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Det er ikke mer enn 30–40 kilometer til Dnipr-floden, der fronten nå går mellom de ukrainske og russiske styrkene.

Et stort skilt forteller at her prøver man å gjennomføre programmet Det grønne landet, initiert direkte av president Volodymyr Zelenskyj.

For her skal det ikke plantes solsikker eller mais, men furu- og eiketrær.

DET GRØNNE LANDET. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har tatt initiativet til økt skogplanting i landet. Denne gjengen planter skog i Murakhivka nord i Mykolajiv fylke. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Treplanting fra traktor

Trærne settes i jorden fra en liten platting på en traktor. Der gjør to personer selve plantingen.

Da NRK er på besøk er det tre traktorer som jobber på området.

– Planen er å plante 758 hektar med skog i år, 370 hektar i løpet av våren og resten til høsten. Tre rader med furu, en rad med eik, forteller Vita Rjabenka.

Myndighetene i Mykolajiv fylke i Ukraina har planer om å plante 1 million trær i løpet av 2024 Du trenger javascript for å se video. Myndighetene i Mykolajiv fylke i Ukraina har planer om å plante 1 million trær i løpet av 2024