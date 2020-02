Pete Buttigieg til NRK på norsk: – Det ser bra ut!

I flere dager har de håpefulle kandidatene turnert granittstaten, som er den andre staten til å stemme, i den lange veien mot å velge en presidentkandidat i det demokratiske partiet.

Nå er det bare timer før det hele skal avgjøres her – og det er to kandidater som stjeler mye av oppmerksomheten.

– Det ser bra ut, sier Pete Buttigieg på klingende norsk til NRK rett etter at han har avsluttet arrangementet.

Men det er annen mann som kan sole seg i glansen og har inntatt ledertrøyen på meningsmålingene.

Bernie Sanders leder an

Litt tidligere på dagen, på Franklin Pierce University i Rindge er stemningen nærmest ekstatisk når Bernie Sanders entrer scenen.

Han leder nå på de nasjonale meningsmålingene, etter at forhåndsfavoritten Joe Biden, har rast nedover etter nederlaget i Iowa. Det viser et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene, ifølge nettstedet fivethirtyeight.com.

– Vår kampanje har begynt veldig bra, sier Sanders til den store forsamlingen som har møtt opp og tuller med problemene i Iowa.

Bernie Sanders fører en politikk ytterst på venstresiden av det demokratiske partiet. Foto: Lars Os / Lars Os

Både Buttigieg og Sanders ser på seg selv som vinnere etter avstemningen i den første staten i den demokratiske nominasjonskomiteen.

Begge kampanjene krever en gjennomgang av deler av resultatene. Resultatet har hittil vist en knepen seier til Buttigieg med støtte fra 13 delegater, mens Sanders får 12.

– Vi vant «popular vote» med 6000 stemmer, sier Sanders i New Hampshire og fortsetter med å understreke at han tror han har medvind.

Over hele New Hampshire har de ulike demokratiske kandidatene de siste dagene vært ute for å snakke med velgere. Foto: Lars Os / Lars Os

Bare på en dag, på lørdag, banket hans folk på 20 prosent av dørene i New Hampshire, forteller han entusiastisk fra scenen til publikummet.

– Bernie har kjempet mot ulikhet siden før vi var født og det skal han gjøre til han dør og det er det dette handler om, sier Ashley og Anthony Diana som har tatt med seg sin fire år gamle sønn på arrangementet.

De er ikke i tvil om at Sanders har muligheten til å vinne det hele.

4 år gamle Anthony jr. er med på sitt første valgkamparrangement med Bernie Sanders. Foto: Lars Os / Lars Os

Ifølge nettstedet fivethirtyeight.com er det mest sannsynlig at Bernie Sanders vinner New Hampshire. Med Pete Buttigieg som nummer to på lista.

– Grunnen til at vi gjør det så bra i Iowa og jeg tror vi skal gjøre det bra her i New Hampshire, er ikke på grunn av våre TV- og radioreklamer, det er fordi vi har tusener som banker på dører, sier Sanders og legger vekt på at han for fire år siden kom med det som da ble sett på som en radikal ide – å heve minstelønnen til 15 dollar timen – men som så har skjedd i en rekke stater.

Sanders tilhører venstresiden av partiet og kjører en kampanje mot ulikhet. Han la på scenen vekt på blant annet kampen mot de høye kostnadene knyttet til utdanning, medisiner og helsehjelp i USA.

TV-stjerner kaster glans

Med seg har Sanders skuespilleren Cynthia Nixon, kanskje best kjent som «Miranda» i Sex og singelliv. Det er bare dager siden hun offentlig gikk ut og støttet det som vil bli den eldste presidenten i USAs historie, dersom han blir valgt. Men det er mange unge å se blant publikummet. Sanders gjorde det godt i New Hampshire for fire år siden.

– Det han har gjort, er å ta det som var det ytre venstre av det demokratiske partiet og satt det helt i midten, sier Nixon.

Cynthia Nixon, kanskje best kjent som «Miranda» i Sex og singelliv, erklærer sin støtte til Bernie Sanders og håper flere gjør som henne. Foto: Lars Os / Lars Os

– Han har lært meg og oss som et land hva vi kan be om, sier hun som mener det er på tide å be om hele paien. Hun la også vekt på at det er mange kandidater.

– Det er forvirrende for folk, sier hun og mener folk må tørre å stemme på Sanders og ikke tenke strategisk.

– Fortell vennene deres: stopp å bekymre dere for hvem andre vil stemme på, hvem vil DU stemme på? sa hun.

Også den tidligere ordføreren i South Bend, Illinois, Pete Buttigieg har fått med seg en filmstjerne. Hos ham sitter Kevin Costner lojalt ved hans side.

– Det er de avgjørende timene, sier Pete Buttigieg til forsamlingen.

Kevin Costner har sluttet seg til Pete Buttigieg sin kampanje. Foto: Lars Os / Lars Os

– Så mye avhenger av dette. Ikke bare at vi får en kandidat som kan slå Donald Trump, men også å ha en president som kan løse utfordringene dette landet vil møte, sier han til en jublende forsamling.

–Jeg er her for å bygge et politisk program der alle kan se hvor vi hører hjemme, sier han og frir til de mer moderate stemmene i partiet.

Mange hadde møtt opp for å høre Pete Buttigieg snakke bare timer før valglokalene åpner. Foto: Lars Os / Lars Os

Bloomberg kommer inn fra sidelinjen

Og selv om det skulle ende med seier til Buttigieg eller Sanders, så vil ingenting være avgjort i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat ennå.

Etter dagen i dag er det fortsatt kun to stater som har stemt. Det er mange igjen. Tidligere visepresident Joe Biden som lenge var forhåndsfavoritt, har for lengst varslet at han ikke tror på noen stor dag i New Hampshire. Ifølge meningsmålingene kjemper han med Elizabeth Warren om tredjeplassen.

Mike Bloomberg, som ikke er med i kampen i de første statene, har allerede begynt å stige raskt på de nasjonale meningsmålingene. Der ligger oppslutningen i skrivende stund på 12,7 prosent.

En av dem NRK snakker med på arrangementet til Pete Buttigieg har ennå ikke bestemt seg for hvem hun skal stemme på.

– Jeg vil sikkert bestemme meg i det jeg stemmer, sier Toni Dinkel som også har vært innom et valgkamparrangement til Amy Klobuchar. En annen kandidat i midten, som nå bruker mye tid på å fortelle velgerne at hun ser dem.

Aldri før har vel «Supertirsdag», dagen da flesteparten av de amerikanske statene stemmer, vært mer spennende.

Og så må vi ikke glemme, da, at dette valget ikke kun handler om det demokratiske partiet.

Mannen som hadde leid den største arenaen i New Hampshire heter Donald Trump og sitter i dag i Det hvite hus og ønsker en periode til.

Han har en svært lojal velgerskare.