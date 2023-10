Pentagon: USA har gjennomført angrep mot anlegg i Syria

– I dag, etter president Joe Bidens instruks, gjennomførte amerikanske militærstyrker angrep på to anlegg øst i Syria som brukes av Iran-støttede grupper, heter det i en uttalelse fra Lloyd Austin i en uttalelse.

Anleggene brukes av den iranske Revolusjonsgarden (IRGC) og grupper den støtter opp om, ifølge Pentagon. Det er ikke kjent om iranske statsborgere ble rammet i angrepet.

USAs luftangrep skal ha truffet et våpenlager og ammunisjonslager som blir brukt av IRGC.

Angrepene ble utført med to kampfly og fant sted rundt klokken 04.30 fredag nær Abu Kamal, en syrisk by på grensen med Irak.

Dekksmannskap om bord på USS Eisenhower, klargjør en F/A-18E Super Hornet. I angrepet fredag morgen, ble det brukt F-16 kampfly. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

De siste ukene har amerikanske styrker i Irak og Syria blitt angrepet 13 ganger, ifølge Pentagons talsmann Patrick Ryder.

Austin sier angrepene har vært «stort sett mislykkede». Reuters siterer amerikanske myndigheter på at angrepene ikke var koordinert med Israel.

– USA søker ikke konflikt og har ingen intensjon eller ønske om å delta i ytterligere fiendtligheter, men disse iranskstøttede angrepene mot amerikanske styrker er uakseptable og må stoppe, sier Austin.

Han advarer om at USA vil ta ytterligere steg om angrepene fortsetter.

Hvem står bak angrepene?

Ryder sa 23. oktober at USA ikke har etterretning som beviser at Iran er direkte involvert i angrepene. Likevel sier flere amerikanske tjenestemenn at Iran er involvert.

– Når du ser på den økte aktiviteten hos mange av disse gruppene, kan det trygt sies at Irans' fingeravtrykk er over det hele, svarte en amerikansk tjenestemann i forsvarsdepartement forrige uke.

Iran drifter et nettverk av proxy-grupper over deler av Midtøsten, blant annet i Libanon, Syria, Irak, Jemen, Gaza og Bahrain. Selv om mange av gruppene har egne agendaer, operer de med materiell og økonomisk bistand fra Iran.

Sykehusangrep

Den siste rekken med angrep mot USA, begynte etter en dødelig eksplosjon ved et sykehus i Gaza by, som utløste demonstrasjoner i en rekke muslimske landet.

Sårede palestinere venter på behandling på al-Shifa sykehus i Gaza. Foto: Abed Khaled / AP

Israel har gjennomført flere hundre voldsomme luftangrep på Gazastripen siden Hamas gikk til angrep mot landet 7. oktober. Israelerne avviser at de sto bak eksplosjonen ved Al-Ahli-sykehuset, noe amerikansk etterretning også setter sin lit til.

Hamas-kontrollerte palestinske helsemyndigheter i Gaza opplyste torsdag at 7028 mennesker er drept så langt i krigen.

Onsdag sa Biden at han ikke har tiltro på dødstallene som oppgis fra Gazastripen. Presidenten la ikke frem ytterligere bevis for sin skepsis til det palestinske helsedepartementets data, som det amerikanske utenriksdepartement sitert tidligere, både internt og offentlig.

Gazas helsemyndigheter svarte med å publisere en omfattende liste på 212-sider, hvor navn, alder, kjønn og identifikasjonsnummer er oppgitt på 6747 drepte palestinere. 281 mennesker er enda ikke identifisert, og derfor ikke oppgitt i listen, skriver helsemyndighetene i Gaza.

FN gjengir regelmessig tallene fra helsemyndighetene i Gaza.

Trapper opp

USA har de siste ukene sendt ytterligere 900 soldater til Midtøsten.

I tillegg har amerikanerne sendt krigsskip og jagerfly. Formålet er å avskrekke Iran og iranskstøttede grupper.

USS Eisenhower er stasjonert i Middelhavet. Foto: RYAN D. MCLEARNON / AFP

Fra før av har amerikanerne utstasjonert rundt 2500 soldater i Irak og 900 i Syria for å bistå i arbeidet med å holde nede den ytterliggående islamistgruppa IS.

En bekymring er at krigen mellom Israel og Hamas skal spre seg til resten av regionen og gjøre amerikanske soldater på isolerte baser om til mål.

Austin sier at USA ikke ønsker at krigen mellom Hamas, som støttes av Iran, og Israel skal utarte til en storkrig i regionen. Men han understreker at USA ikke vil nøle med å gjennomføre ytterligere angrep om de iranskstøttede grupper fortsetter angrepene