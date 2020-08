Passasjertog har sporet av i Skottland - flere alvorlig skadd

Ambulanser, ambulansehelikoptre og brannmannskaper er på vei til ulykkesstedet 25 kilometer sør for Aberdeen.

Avisen Daily Mail skriver at minst én person har omkommet.

Røyk stiger opp fra ulykkesstedet og det er ikke klart om noen har blitt skadd, skriver BBC. De melder at det er omkring 30 ambulanser på stedet.

Store nedbørsmengder og tordenvær har ført til oversvømmelser på østsiden av Skottland. Det har ført til store utfordringer for kollektivtransporten i området.

Britisk transportpoliti har bekreftet til STV at de er på stedet sammen med ambulansepersonell og brannmannskap.

Selskapet som drifter toglinjene i Skottland sier at det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd og hvor alvorlig hendelsen er.

Førsteminister Nicola Sturgeon skriver på Twitter at dette er en svært alvorlig hendelse.

Til den lokale avisa The Press and Journal sier lokalpolitikeren Liam Kerr at han er sjokkert over hendelsen og at det må undersøkes nøye hva som har ført til avsporingen.