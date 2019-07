Partikontor under angrep i Kabul

Det opplyser en talsmann for innenriksdepartementet søndag ettermiddag.

– Først skjedde det en eksplosjon ved Grønn trends kontor. Deretter gikk en rekke angripere inn i kontoret, sier talsmann Nasrat Rahimi.

Visepresidentkandidat Saleh var inne i bygningen da angrepet startet, men han er brakt i sikkerhet og er i god behold, ifølge Rahimi, som avviser meldinger om at politikerne skal være såret.

To timer senere pågikk fortsatt angrepet. Det skjer samme dag som valgkampen offisielt startet i landet som holder presidentvalg 28. september.

– Sikkerhetsstyrker har sperret av området og prøver å drepe angriperne så fort som mulig, sier Rahimi.

Skyldes trolig bilbombe

Saleh tilhører partiet Grønn trend og har tidligere vært sjef for Afghanistans etterretningstjeneste. Han er visepresidentkandidat for sittende president Ashraf Ghani i det kommende valget 28. september.

Ferdous Faramarz, talsperson for politiet i Kabul, sier til AP at eksplosjonen trolig skyldes en bilbombe. Det pågår fortsatt skyting i området.

Bilder på sosiale medier viser en stor røyksky over byen. Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet.

Avkrefter at Saleh er såret

Nyhetsbyrået Reuters skrev tidlig at bilder viser at Amrullah Saleh skal være såret.

Bildene skal visstnok vise Saleh som sitter i en hage med blodflekker på sin høyre arm. Han er omringet av sikkerhetsvakter.

President Ashraf Ghani avkrefter dette, og tweetet at Saleh var uskadd etter angrepet på Green Trend sitt hovedkvarter.

Reuters skriver videre at minst 25 personer er såret i angrepet, og at to skal være døde.

Angrepet skjedde samme dag som presidentvalgkampen offisielt startet i Afghanistan.

Både den afghanske opprørsbevegelsen Taliban og IS' afghanske fløy er aktive i Kabul og har utført en rekke angrep tidligere.