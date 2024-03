Palestineres bønn til Hamas-lederen:– Utlever gislene!

Mer enn 31.000 palestinere er drept og minst 70.000 er såret siden Israels militæroffensiv 7. oktober, som følge av Hamas sitt terrorangrep.

Daglig kommer det nå meldinger fra det krigsherjede området om barn som sulter ihjel.

SELGER MATVARER: Nødhjelp selges til blodpris i Gaza. Her selger Hamas-myndighetene matvarer til en billig penge. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

– Frigi gislene!

Israel kontrollerer all nødhjelp inn til Gaza, og bare en brøkdel av det som var vanlig før krigen kommer inn nå.

Mangel på mat har ført til at Gazas innbyggere nå trues av hungersnød.

Noen av palestinerne NRKs samarbeidsteam i Gaza har snakket med gir klar beskjed til dem som styrer.

Nemlig Hamas.

– Vi ber Yahya Sinwar om å frigjøre gislene. Det er nok nå. Vi er lei. Utlever gislene, sier Imad Abu Ahmad.

Han er en av flere som har møtt opp i Khan Younis der de lokale Hamas myndighetene selger matvarer.

STÅTT FLERE TIMER I KØ: Israels strenge restriksjoner på nødhjelp inn til Gaza kan bety at israelske myndigheter bruker sult som et våpen, mener FN. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

Med et grønt rasjoneringskort kan palestinere kjøpe varer til en billig penge.

Det i motsetning til svartebørsen som har blitt opprettet som følge av krigen, der nødhjelpen blir solgt til en blodpris.

Palestineren Ahmad Klab forteller at folk har stått timevis i kø og at han selv har stått der i flere dager.

– I fire dager har jeg vært her for en kilo sukker til mine barn uten å få tak i noe. Livet er veldig vanskelig og ikke til å holde ut, sier Klab.

Sult som våpen

Israels strenge restriksjoner på nødhjelp inn til Gaza kan bety at israelske myndigheter bruker sult som et våpen, mener FN.

På mandag sa også EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell at den utbredte sulten på Gazastripen er «uakseptabel» og kom med sterke anklagelser mot Israel.

– Israel fremprovoserer hungersnød i Gaza og bruker sult som et våpen i krigen sa Borrell

Israels regjering tar avstand fra dette og sier at de har tilrettelagt for at nødhjelp skal komme inn til Gaza.

De mener at det er FN og nødhjelpsorganisasjoner som har ansvaret for hvor mye og for hvor raskt nødhjelpen leveres.

USA har sluppet nødhjelp til Gaza fra luften. Mange hjelpeorganisasjoner mener at det ikke er nok. Foto: Jehad Shelbak / Reuters

Får støtte fra USA

Amerikanske myndigheter er ikke enige i beskyldningene fra FN og EU om at Israel bruker sult som våpen.

– USA har ennå ikke har sett bevis som indikerer at Israel bruker sult som våpen i Gaza.

Det sier Vedant Patel, som er talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet..

Selv om Patel ikke er enig i at Israel bruker sult som våpen, sier han at USA er «bekymret» over at det er akutt fare for hungersnød på Gazastripen.

UNRWA-sjefen anklaget i desember i fjor Israel for å ville jage Gazas innbyggere til Egypt. Nå er han nektet tilgang til Gaza av israelske myndigheter. Foto: Bilal Hussein / AP

Ber Israel om å slippe inn UNRWA-sjef

På mandag ble Philippe Lazzarini, sjefen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) nektet innreise på Gazastripen, der organisasjonen har 13.000 ansatte.

Tirsdag ba amerikanske myndigheter Israel om å omgjøre avgjørelsen, og gi UNRWA-sjefen tillatelse til å besøke det krigsherjede området.

– Vi mener at han bør få besøke UNRWAs feltoperasjoner, inkludert i Gaza, sier Patel.