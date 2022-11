En man begynte å skyte mot Pakistans tidligere statsminister. Imran Khan holdt et politisk tale i Wazirabad.

Khan skal ha blitt truffet av tre/fire kuler i beinet. Fire andre ble også truffet av kulene blant de er lederen for partiet PTI, Pakistan Tehreek-e-Insaf, Faisal Jawad

Ifølge Sky News reporter, som så det hele, ble de skadde tatt vekk fra åstedet i stor fart. Vitner forteller at han var bandasjert og i bevissthet.

Khan er en tidligere cricketspiller. Han var Pakistans statsminister fra 2018 til april i år.

Khans støttespillere betrakter skytingen som et drapsforsøk.

– De som står bak hendelsen kommer til å bli straffet, og de som er skadet kommer til å få best mulig medisinsk hjelp, sier Parvez Elah delstatsminister i Punjab ifølge avisen Dawn.

Ifølge BBC skal en mann være arrestert etter skytingen.

Pakistans statsminister Shehbaz Sharif har fordømt hendelsen og satt i gang en gransking.

Han har ledet en rekke protester mot regjeringen. Her er han med på en mars mot landets hovedstad, Islamabad 1. november. Foto: ARIF ALI / AFP

Aksjonerte mot regjeringen

Etter fire år som statsminister måtte Khan gå av i april etter et mistillitsforslag.

Ingen pakistansk statsminister har noensinne fullført femårsperioden, men Khan ble den første som mistet jobben i et mistillitsforslag.

I de etterfølgende månedene har han kritisert regjeringen og landets militære sjefer.

Khan har anklaget Pakistans regjering for å være i lomma på USA. Han har ledet en rekke protester. Disse har fått stor politisk tilslutning. Skytingen i dag fant sted under protest som er del av en mars mot landets hovedstad. Et av kravene hans er at det utlyses nyvalg.

Statsministeren holder fast at valget skal gjennomføres neste år, som planlagt.

Kritikken som Khan kom med førte til at han i august ble han tiltalt av for brudd av Pakistans antiterrorlover. Foto: ARIF ALI / AFP

Terrorsiktet

Den tidligere statslederen har kritisert politiet for å ha torturert en av hans politiske støttespillere Shahbaz Gill. Gill som tilhører samme parti, ble anholdt for oppvigleri.

Kritikken som Khan kom med førte til at han i august ble han tiltalt av for brudd av Pakistans antiterrorlover. Han ble løslatt mot kausjon, i påvente av rettssak.

I oktober kunngjorde landets valgkommisjon at den tidligere cricketspilleren ikke får lov til å inneha politiske verv de neste fem årene. Grunnen er at han ikke opplyst om gaver han har mottatt fra utlandet da han var statsminister. Blant gavene er flere Rolex- klokker, en ring og mansjettknapper