Pågrepet for angrepsplaner mot Macron

Ifølge BFMTV tilhører de pågrepne et høyreekstremt miljø.

De skal ha hatt «en løselig plan om å begå et voldelig angrep» mot Macron, opplyser kilder tett på etterforskningen tirsdag.

Politiet har tatt ut terrorsiktelse mot alle de seks. Ifølge myndighetene er de mellom 22 og 62 år, og en av dem er en kvinne. Det er ikke kjent om de er mistenkt for å jobbe sammen.

Pågripelsene skjedde på tre ulike steder: I Isèr sørøst for Lyon, i Moselle nær grensen til Tyskland og Luxembourg, og i Ille-et Villaine nordvest i Frankrike.

President Macron var tirsdag i Verdun i forbindelse med markeringer av 100-årsdagen for slutten på første verdenskrig. Hovedmarkeringen finner sted i helgen.

Den franske forfatteren Michel Bernard og president Emmanuel Macron går fra monumentet Point X til Les Entonnoirs, i Les Eparges. De var der for å markere 100-årsdagen for slutten på første verdenskrig. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Den franske presidenten har også vært mål for angrep tidligere. I juli 2017 ble en mann arrestert for å ha planlagt å drepe Macron. Drapet skulle etter planen skje på Champs-Élysées på Bastilledagen 14. juli, under USAs president Donalds Trumps statsbesøk.

Ifølge The Guardian, sa mannen til etterforskere at han ønsket å drepe Macron sammen med «muslimer, jøder, svarte og homoseksuelle».

Tre kjøkkenkniver ble funnet i bilen hans, og en analyse av datamaskinen hans viste at han hadde gjort flere søk på internett som en del av drapsplanen.