Macrons sikkerhetsrådgiver etterforskes etter at han angrep demonstranter

Benalla er sikkerhetsrådgiver for den franske presidenten Emmanuel Macron, og hadde blant annet ansvaret for Macrons sikkerhet under hans presidentkampanje i 2016. Han har ofte figurert som livvakt for Macron.

Han beskrives også av medier som assistenten til Macrons stabssjef Alexis Kohler.

Den 1. mai i år hadde rundt 100 demonstranter samlet seg på populære Place de la Contrescarpe i Paris' 5. arrondissement. Blant opprørspolitiet som var til stede for å holde demonstrasjonen under kontroll, befant også Benalla seg.

Her slår Macrons rådgiver en demonstrant

Flere videoopptak fra demonstrasjonen som ble lagt ut på sosiale medier, viser hvordan en mann ikledd politihjelm med visir, men ikke politiuniform, gir flere av demonstrantene svært røff behandling.

Slår demonstrant

Denne mannen ble av den franske avisen Le Monde, som først omtalte saken, identifisert som Alexandre Benalla.

En av videoene er laget av studenten Taha Bouhafs, og viser hvordan Benalla først tar tak i nakken på en kvinne og hardhendt fører henne vekk fra stedet, før de forsvinner ut av bildet.

Kort tid etter kommer han tilbake til stedet igjen og angriper en mannlig demonstrant, som allerede hadde fått hard medfart da han ble ført vekk av politiet.

Benalla tar tak rundt mannens hals og løfter ham opp, samtidig som han forsøker å slepe ham vekk. Mannen kjemper imot og Benalla ender opp med å klaske ham hardt i hodet, slik at han faller i bakken.

Mens den tidligere sikkerhetsrådgiveren forsøker å få mannen opp igjen, konfronterer Bouhafs ham med kameraet, og Benalla forsvinner fra stedet.

Flere av politimennene som var til stede så Benallas behandling av demonstrantene, men ingen gjorde noe eller så ut til å bry seg.

Satt i gang etterforskning

Videoene og avsløringen av identiteten til Benalla har ført til en politisk skandale i Frankrike, og Macrons politiske motstandere har beskyldt ham for å forsøke å dekke over Benallas angrep på demonstrantene. Flere politikere ønsker nå at Benalla pågripes av politiet.

Parlamentsmedlem og talsmann for tidligere presidentkandidat Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbiere, sier han har bedt om en «straffereaksjon for en kollega av Macron som kledde seg ut som en politimann for å utøve vold».

Benalla (t.v. i bildet) er nå under etterforskning. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Torsdag opplyste statsadvokatens kontor i Paris at de har satt i gang en etterforskning av det angivelige overfallet.

Suspendert i 15 dager

Benalla har ikke kommentert hendelsen, men stabssjefen til president Emmanuel Macron, Alexis Kohler, har ifølge Daily Mail sagt at Benalla ga ham beskjed to dager før demonstrasjonen at han ønsket å være med politiet for å se hvordan de tok seg av store demonstrasjoner.

Her er Bellana under demonstrasjonen 1. mai, samme dag som episoden med demonstrantene fant sted. Bellana fikk tillatelse til å være med opprørspolitiet på fritiden sin og observere. Foto: PHILIPPE WOJAZER / Reuters

– Han spurte om min tillatelse, jeg ga ham den, men gjorde det klart at han var en observatør, sier Kohler.

Bruno Roger-Petit, talsmann for Macron-administrasjonen, sier at Benalla ble suspendert uten lønn i 15 dager, fra 4. til 19. mai.

Han har også blitt fratatt ansvaret for sikkerhetsorganiseringen rundt president Macron.

Men fransk TV har ifølge BBC avdekket at Benalla hadde sikkerhetsansvaret for to store begivenheter i juli, inkludert paraden til de franske VM-vinnerne i fotball langs Champs-Élysées.

Onsdag kveld ble Macron selv konfrontert av reportere. Da han ble spurt om han hadde tillit til sin livvakt, smilte bare Macron og sa mens han pekte bak seg:

– Livvakten min er her.

