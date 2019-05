Overlevende hevder redningsarbeidet gikk for sakte

28 turister fryktes omkommet etter forliset på Donau, like ved det ungarske parlamentet seint onsdag kveld.

Sju personer overlevde da turistbåten kolliderte med det norskeide cruiseskipet «Viking Sigyn». Turistbåten kantret og sank på sju sekunder.

Alle passasjerene om bord var sørkoreanere, og det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap har snakket med noen av dem som overlevde.

– Hjelpen kom ikke

En 31 år gammel kvinne som kun oppgir etternavnet sitt Jung, forteller at hun stod på dekk og tok bilde av byen da ulykken skjedde.

– Jeg så et stort cruiseskip nærme seg oss, men jeg hadde ikke forestilt meg at det ville kollidere inn i vår båt, forteller Jung gråtende.

Yonhap møtte Jung og andre overlevende på et hotell i Budapest. Hun beskriver den kaotiske situasjonen da hun havnet i vannet:

– Strømmen var så sterk og mennesker fløt av gårde. Men hjelpen kom ikke, forteller hun.

SE VIDEO: Turistbåten sokk i løpet av sju sekund etter å ha kollidert med det norskeigde skipet «Viking Sigyn»

Jung klamret seg til en livbøye og kastet ut en line til medpassasjeren Yoon.

De to kvinnene forteller hvordan de gråtende så hodene til de andre passasjerene som kjempet for å holde seg flytende.

– Båten kantret umiddelbart og på få sekunder var alle som befant seg på dekk havnet i elva, forteller Yoon.

– Merket ikke kollisjonen

Flesteparten av passasjerene om bord var i 50-60-årsalderen og var på en nidagerstur til flere land i regionen.

Den yngste passasjeren om bord var en seks år gammel jente som reiste sammen med besteforeldrene sine. Hun er fremdeles savnet.

De overlevende hevder at hjelpen kom for seint og stiller spørsmål ved hvorfor cruiset ble gjennomført etter det kraftige regnfallet som hadde sørget for sterke strømmer i elva.

NORSKEID: «Viking Sigyn» undersøkes etter dødsulykken i Budapest. Båten er 135 meter lang og kolliderte med en annen turistbåt som er 26 meter lang. Foto: FRANK22/MarineTraffic.com

– Redningsmannskapene prioriterte å plukke opp folk som meg som allerede hadde klamret seg til livbøyer, forteller en overlevende identifisert som Ahn til Yonhap.

Amerikanske Ginger Brinton var passasjer på «Viking Sigyn», det 135 meter lange cruiseskipet som var involvert i ulykken.

– Vi satt på balkongen da vi så mennesker som ropte på hjelp i vannet. Vi merket aldri at vi kolliderte, vi så bare menneskene. Det var forferdelig, forteller Brinton til nyhetsbyrået AFP.

Etterforskes

Ifølge Reuters etterforskes ulykken som en kriminell handling. Politiet sier de avhører den ukrainske kapteinen på «Viking Sigyn».

I hele dag har dykkere fra den ungarske hæren og politiet søkt etter overlevende. Arbeidet er svært vanskelig på grunn av høy vannstand og sterk strøm, som følge av kraftig regnvær de siste ukene.

Tre omkomne ble funnet flere kilometer unna ulykkesstedet.