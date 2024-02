– Hvorfor lot du Israel ødelegge den palestinske staten gjennom alle disse årene hvis du er for en tostatsløsning, spør Hanan Ashrawi. Spørsmålet er rettet mot vestlige ledere.

NRK møter henne på kontoret hennes i Ramallah på den okkuperte Vestbredden. Hun forteller at hun vanligvis sier nei til intervjuer, men slipper oss inn siden Norge «oppfører seg skikkelig».

VÆRT MED LENGE: Bildet er fra 1991. Hanan Ashrawi møter den amerikanske ambassadøren til Israel, James Baker. Foto: Ap

Hanan Ashrawi omtaler situasjonen palestinerne nå befinner seg i som ekstrem der alle er traumatisert, både i Gaza og på Vestbredden.

– Man får ikke fred, stabilitet og sikkerhet hvis det palestinske folket fortsetter å være målskive og bli umenneskeliggjort, sier hun.

Hanan Ashrawi har vært en sentral i palestinsk politikk i over 30 år. På 1990-tallet var hun med i starten av Oslo-prosessen, som er det nærmeste man har kommet en fredelig løsning mellom Israel og palestinerne.

OSLO-AVTALEN: Hanan Ashrawi sammen PLO-lederen og generalsekretæren i FN Foto: Afp

Hun trakk seg fordi hun mente at maktforholdet mellom partene var skjevt. I dag sier hun at de tapte forhandlingene to ganger.

Burde dere ha signert?

– Vi burde vært mer skeptisk. Vi burde forstått at denne okkupasjonen ville fortsette. Vi endte opp med mer undertrykkelse, død og ødeleggelse, sier hun.

FORHANDLING: Hanan Ashrawi tror ikke på forhandlinger om en tostatsløsning nå. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

–Verden har sett på mens vi har dødd

Krigen i Gaza har vekket kravene om en tostatsløsning til live igjen ledet an av blant annet USA, som en nær alliert av Israel.

Også Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) mener at det ikke finnes noe troverdig alternativ til en tostatsløsning.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har avvist det blankt.

– Lytt til hva de sier og se hva de gjør, sier Ashrawi. Hun tror ikke på noen forhandling med den nåværende regjeringen.

TRAKK SEG: Hanan Ashrawi i sitt hjem i Ramallah. Bildet er tatt 16. desember 1993, kort tid etter at hun trakk seg som talsperson for PLO-leder Yasser Arafat. Foto: Ap

– Men kan verden stoppe rasismen og tyveri av land og ressurser, så sier jeg fint, gi meg en tostatsløsning. Vi kan leve side om side i fred og harmoni. Vi trenger ikke å elske hverandre. Naboer kan være bare naboer. Men hvis verden ikke kan stoppe overgrepene, så ikke selg oss tomme ord og slagord.

– Er det de gjør?

– Jeg tror det er en reell fare for det. Europa har i flere tiår sagt til oss at de er for en tostatsløsning. Men de gjorde ingenting for å redde det eller stanse bosettingene, sier hun.

Tostatsløsning Ekspander/minimer faktaboks I 1937 så den første planen om en tostatsløsning dagens lys i det daværende britiske mandatområdet Palestina. * Den var ført i pennen av William Peel, leder av en britisk kommisjon som skulle finne en løsning på konflikten mellom jøder og arabere. * Ti år og en verdenskrig senere vedtok FNs hovedforsamling i 1947 en plan om å opprette to stater i området. Jøder ble tildelt 56 prosent av jorda, noe de muslimske og kristne palestinerne motsatte seg. * Delingsplanen utløste et væpnet opprør der lokal palestinsk milits etter hvert fikk støtte fra arabiske land. * I april 1948 innledet jødiske militsgrupper det som i ettertid ble kjent som Plan D, der over 400 palestinske landsbyer ble rasert og lagt øde. * Noen uker senere proklamerte David Ben Gurion opprettelse av staten Israel i et område som var langt større enn det FNs delingsplan hadde lagt opp til. Egypt, Libanon, Syria, Transjordan, Irak og Saudi-Arabia gikk til krig. * De israelske styrkene gikk seirende ut av krigen og tok kontroll over 77 prosent av området. * I seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel de resterende palestinske områdene på Vestbredden og Gazastripen. * Den palestinske frigjøringsbevegelsen, med Fatah i spissen, tok opp kampen, men var i realiteten sjanseløse. * FNs sikkerhetsråd har i flere resolusjoner krevd israelsk tilbaketrekning, men har som følge av motstand fra USA aldri satt makt bak kravet. * På slutten av 1980-tallet brøt det ut et folkelig opprør (intifada) i de okkuperte områdene. Da engasjerte USA seg i fredsprosessen og tok for første gang til orde for opprettelse av en palestinsk stat. * En palestinsk statsdannelse er ikke nevnt i de såkalte Oslo-avtalene som på begynnelsen av 1990-tallet sikret palestinerne begrenset selvstyre i enkelte deler av det okkuperte området. * Antallet israelske bosettere i de okkuperte områdene er sjudoblet siden den første Oslo-avtalen ble undertegnet i 1993. Infrastruktur knyttet til bosetningene legger beslag på en stadig større del av de palestinske områdene. * Verdenssamfunnet fastholder at en framforhandlet tostatsløsning er veien til fred, men forhandlingene brøt i realiteten sammen for rundt ti år siden. Kilde: NTB

I dag er det et lappeteppe av bosettinger på Vestbredden, som Israel okkuperte i 1967. Mellom dem ligger veier som bare kan brukes av israelere. 146 bosettinger er etablert der og 144 mindre utposter, som gjør at mange mener det er vanskelig å se for seg en palestinsk stat.

KJENNER MANGE: Hannan Ashrawi møter den amerikanske skuespilleren Richard Gere i 2003. Da var hun president i Instituttet for global dialog og demokrati. Foto: REUTERS

– Jeg har fulgt dette i 30 år og vi beveger oss lenger og lenger vekk fra det for hvert år, sier forsker ved PRIO, Jørgen Jensehaugen.

Han tror ikke på noe gjennombrudd nå heller.

– Jeg er redd for at man bare bruker det som en hvilepute i stedet for å ta tøffe valg. Hvis man mener alvor må man gjøre mer for å reversere en utvikling som har gått over 50 år og man må behandle Israel annerledes, mener han.

Ashrawi mener palestinerne har gode grunner for å være skeptiske.

PALESTINA: Hanan Ashrawi er sikker på at de en dag vil ha en egen stat. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

–Verden har sett på mens vi har dødd, mistet vårt land, frihet og rettigheter.

Tror israelere vil våkne

Men hun har likevel ikke mistet troen på at palestinerne en dag vil leve i eget land.

– Ja, jeg er overbevist at det vil skje. Ikke snart, men det vil skje. For palestinere er her for å bli. Vi er her med vår historie, kultur og identitet fast bestemt på å bli uansett hva det koster. Og før eller senere vil israelerne våkne og se hvor dette tok oss. Ikke bare palestinere, men israelere og hele regionen.