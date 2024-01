Israels tidligere justisminister ber Norge komme på banen i Gaza-konflikten

– Nå er behovet for en løsning mellom palestinere og israelere større enn noen gang,

og Norge har vist at de kan legge til rette for forhandlinger mellom aktørene, sier Yossi Beilin til NRK.

Beilin har tidligere vært både viseutenriksminister og justisminister i Israel, og deltok i forhandlingene om Oslo-avtalen på 1990-tallet. Få har kommet med så mange fredsforslag gjennom årene som Beilin.

– Det er tunge dager. Vi er i en kollektiv sørgeperiode som begynte 7. oktober. Betyr det at mulighetene for fred er mindre enn tidligere? Ikke i det hele tatt, sier Beilin.

Han mener krigen på Gazastripen har brakt tostatsløsningen tilbake på banen.

– Lederen av den frie verden snakker om den minst to ganger om dagen. Det er internasjonal enighet om at det er den eneste løsningen, argumenterer Beilin.

Totstatsløsningen er et forslag om en deling av områdene der Israel og Palestina ligger i dag, i to selvstendige stater – en israelsk og en palestinsk.

Vil at Norge skal ta roret

I det siste har en rekke verdensledere, blant annet USAs president Joe Biden, tatt tostatsløsningen i forsvar. Særlig etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa i forrige uke at han ikke støtter en tostatsløsning.

Partiet hans, høyrepartiet Likud, har programfestet at de ikke støtter etablering av en palestinsk stat.

Beilin mener imidlertid at israelere flest er klare for en tostatsløsning, og at Netanyahus tid i israelsk politikk går mot slutten.

– Populariteten hans er nesten null. Han kan klandres for støtten Hamas har fått, fordi han har foretrukket Hamas over PLO. Hamas snakket aldri om en tostatsløsning, mens for PLO har alt handlet om det.

– Jeg tror vi har en bedre sjanse nå. Jeg er ikke sikker på at vi får en tostatsløsning snart, men jeg utelukker ikke den muligheten, sier Beilin.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Osloavtalen, som navnet tilsier, ble fremforhandlet ved hjelp av norske diplomater. Historiske møter fant sted i Norge, og Beilin var en av de som deltok. Han beskrives som avtalens arkitekt.

Han mener Norge, den gangen som nå, har en god posisjon til å invitere til nye forhandlinger.

– Norge var åpne for oss. De tok sjansen og var vertskap for oss. De var tilretteleggere mer enn meglere. Det var en nøktern norsk måte å håndtere ting, hvis jeg kan si det slik, sier Beilin, og oppfordrer norske myndigheter til å invitere til uformelle samtaler.

Barth Eide: Tostatsløsningen er på dagsorden

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er imidlertid ikke helt klar for å sende ut invitasjonene.

Han viser til initiativer blant arabiske utenriksministre, og mener det er viktig at Norge støtter planen som jobbes med blant dem.

Utenriksminister Espen Barth Eide i Kairo. Foto: Geirr Larsen / NRK

– Men Norge kan, sier de, spille en rolle i dette, sier han til NRK.

Han nevner at Norge kan hjelpe de palestinske selvstyremyndighetene med å styrke og modernisere seg.

– Deler du Yossi Beilin sin tro på at det er et annet trøkk nå?

– Jeg opplever veldig sterkt at det er et helt annet trykk internasjonalt. Også de landene som sa de var for tostatsløsningen, men ikke gjorde så mye med det, de er nå veldig bekymret for situasjonen, og har satt det høyt på dagsordenen.

– Så jeg tror faktisk at denne dype krisen kan føre til en mulighet, sier Barth Eide.

Forsker: Må sette makt bak kravene

Historieprofessor og seniorforsker Hilde Henriksen Waage sier Beilin nok er ganske alene om synspunktene sine i Israel.

Det at tostatsløsningen er satt på dagsordenen internasjonalt, mener hun imidlertid er viktig.

– Det betyr jo at politisk er tostatsløsningen nå seilt opp på toppen av dagsordenen. Alle mener at dette er det eneste alternativet. Det som gjenstår, er at det internasjonale samfunnet setter makt bak kravene og viser vilje til å gjennomføre dette, sier Waage.

Hun sier det viktige for Norge nå blir å samle støtte for en tostatsløsning, slik at mektige spillere internasjonalt, som EU og USA, forplikter seg til å være med på det.

Mener krigen er nødvendig

Over 25.000 mennesker har blitt drept på Gazastripen siden 7. oktober, da Hamas tok rundt 1100 menneskeliv i et terrorangrep i Israel.

Selv om Beilin mener tapene på Gazastripen er tragiske, mener han at krigen der er den eneste måten å kjempe mot Hamas på.

– Så lenge Hamas' ledelse ikke er villige til å forlate Gaza og gi opp på å styre der, har vi ingen bedre løsning enn å slåss som om det var middelalderen, sier Beilin.

En forhandling om tostatsløsning kan ikke inkludere Hamas, og deres regjering i Gaza må opphøre, mener han.

– Jeg tror ikke vi kan utrydde Hamas. Det er idiotisk. Det er så mange som støtter Hamas i Gaza, og ikke bare der dessverre. Men å hindre at de styrer på Gazastripen er mulig.

– Det er høye dødstall. Men det er dessverre den eneste måten man kan forhindre dem fra å gjenta det de gjorde og fra å ødelegge for sitt eget folk. Det er en ekstremistisk religiøs gruppe. De er som IS, sier toppolitikeren.