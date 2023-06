Ulykken er en av de dødligste i India noen gang.

TV-bilder fra stedet viser ødelagte vogner, forvridd metall og et stort antall passasjerer liggende ved siden av ulykkesstedet i delstaten Odisha øst i India.

– Det var høye rop om hjelp og blod over alt. Mange var fanget inne i kupeene og ropte om hjelp, sier Ashok Samal til Hindustan Times.

Han hørte bremsene og så krasjet før han løp til ulykkesstedet for å hjelpe.

Antall bekreftede døde er forventet å øke. Minst 288 personer er bekreftet omkommet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tallet på skadde skal nå være over 800.

– Det er blod og folk som dør rundt meg, sier et øyenvitne til Reuters.

Indias verste togulykker Ekspander/minimer faktaboks 2018: Minst 59 mennesker døde da et tog traff en menneskemengde som oppholdt seg på sporet i forbindelse med en festival i Nord-India.

2017: 23 mennesker mistet livet og 70 ble skadd da ni vogner sporet av nær Auraiya i Uttar Pradesh.

2017: Minst 41 personer døde etter at flere vogner sporet av i Andhra Pradesh sør i landet.

2016: 146 mennesker mistet livet og over 200 ble skadd da et ekspresstog sporet av i Uttar Pradesh.

2011: Rundt 70 mennesker ble drept og over 300 skadd da et posttog sporet av i Fatehpur nord i landet.

2005: Minst 77 mennesker mistet livet da flere vogner sporet av 29. oktober 2009 i Andhra Pradesh.

1999: Minst 285 mennesker døde da to tog krasjet i nærheten av Kolkata.

1995: Minst 350 mennesker mistet livet da to tog krasjet 200 kilometer fra Dehli.

1988: Minst 106 mennesker mistet livet da ti vogner på et tog i Kerala falt i en innsjø etter at toget sporet av.

1981: Minst 800 mennesker mistet livet når sju vogner blåste av sporet og falt i en elv under en syklon. Kilde: India Today

Modi besøker ulykkesstedet i dag

Hæren i India er kalt inn for å bistå med evakuering og håndterning av passasjerer som er skadet.

Statsminister Narendra Modi sier de gir all mulig hjelp til dem som er rammet av ulykken. På Twitter skriver han «I denne sorgens stund er tankene mine hos de etterlatte. Måtte de skadde komme seg snart.»

Han skal besøke ulykkesstedet i dag.

Det er fortsatt usikkert hva som er grunnen til ulykken. Avisen Hindustan Times peker på menneskelig svikt, siden toget i fart kjørte på feil spor i flere minutter før krasjet.

Tre tog skal ha vært involvert i ulykken: Et passasjertog sporet av og flere vogner falt over på motsatt spor. De ble truffet av et annet tog i høy fart fredag kveld. Et frakttog sto parkert ved ulykkesstedet.

Dødstallene og antall skadde stiger etter at tog kolliderte i India fredag 2. juni 2023 Foto: AP

Fastklemte passasjerer

Togulykken er den verste i India på nær 20 år, sier myndighetene.

I 1995 døde 350 mennesker i en togulykke utenfor hovedstaden New Dehli.

Redningsmannskaper har jobbet intenst for å få ut flere hundre personer som sitter fast i vrakene av togvognene, forteller distriktssjef Dattatraya Bhausaheb Shinde fra Balasore.

En av de overlevende forteller at han fikk 10–15 personer over seg da ulykken skjedde.

– Jeg lå i bunnen av en haug av mennesker. Da jeg kom ut av togvraket så jeg en som hadde mistet hånda si. En hadde mistet beinet. En annen hadde et knust ansikt, sier han ifølge BBC.

Mellom ti og tolv togvogner sporet av i ulykken, og vrakrester havnet på et spor ved siden av, sier en talsperson for jernbanedepartementet til nyhetsbyrået AP.

Et annet passasjertog, som kom fra motsatt retning, kjørte inn i vrakrestene, og opptil tre vogner fra dette toget sporet også av.

Bilder fra ulykkesstedet viser at folk klatrer på vrakrestene i håp om å redde ut skadde.

Store redningsmannskapet jobber for å redde passasjerer ut fra de ødelagte togene. Foto: AFP

Godstog også involvert

Også et godstog var involvert i hendelsen, sier Amitabh Sharma i Indian Railways til AFP. Dette toget sto parkert ved ulykkesstedet.

Nesten 500 politifolk og redningsmannskaper, samt 200 ambulanser og busser, har deltatt i redningsinnsatsen, ifølge Pradeep Jena.

Det indiske jernbanenettet er det største i verden som er underlagt én sentral ledelse. Hver dag tar om lag 12 millioner indere toget, skriver NTB.

Årlig skjer det flere hundre togulykker i India, og mange av dem skyldes gamle signalanlegg eller menneskelige feil. I senere år har store nyinvesteringer bidratt til å bedre sikkerheten i togtrafikken i India.