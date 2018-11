Over 1000 savnet etter skogbrann i California

Amerikanske myndigheter bekrefter at i alt 1011 mennesker er savnet etter skog- og gressbrannen nord i California i USA.

Det opplyste sheriffen i Butte fylke, Kory Honea, på en pressekonferanse fredag kveld lokal tid.

Han sier det er ventet at tallet på savnede vil endre seg ettersom opplysningene blir gjennomgått.

FINKJEMMER: Et område der det er mistanke om funn av omkomne blir nøye gjennomsøkt for beinfragmenter og andre kjennetegn. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Mange av de savnede er pensjonister som bodde i byen Paradise som er nesten helt utslettet. Byen som hadde 27.000 innbyggere er nå folketom og nesten jevnet med jorda.

Etter at åtte nye omkomne ble funnet fredag, er tallet på dem som er bekreftet døde oppe i 71. I tillegg kommer tre som er døde i branner lenger sør i delstaten.

JEVNET MED JORDEN: Dette bildet viser et område med mobile hjem som er helt utslettet av skogbrannen. Foto: Noah Berger / AP

Vanskelig leting

Redningsarbeidere og teknikere leter møysommelig gjennom områdene som er brent ned. De får bistand av soldater fra nasjonalgarden. Hvert hus og hver bil blir nøye gjennomgått.

Høy temperatur gjør at ødeleggelsene er så store at det ikke er lett å finne levninger alle steder, så letemannskapene går møysommelig til verks.

De er kledd i kjeledresser og munnbind, og siler jord og aske i store soller på jakt etter beinfragmenter og andre tegn.

En hundefører sjekker poten til hunden sin som hjelper til i letingen etter omkomne i Paradise. Foto: John Locher / AP

Bor i telt

Alle håper at flere av dem som står på savnetlista skal dukke opp, men håpet svinner over en uke etter at den voldsomme brannen brøt ut. Likevel er det håp om at flere skal dukke opp i god behold.

– Ikke alle vet at det blir lett etter dem, sa Kory Honea på pressekonferansen.

VENTER OG HÅPER: Tera Hickerson og Columbus Holt leter på oppslagstavler etter informasjon om venner og familie i Chico hvor de har fått ly. De to bodde i Paradise, og vet ennå ikke om huset deres står eller er blitt flammenes rov. Foto: John Locher / AP

I Chico har mange av Paradise-innbyggerne funnet midlertidig tilflukt. Mange bor på skoler og i idrettshaller, og noen i telt på parkeringsplassen ved Wall-Mart.

Dit kommer mange med klær og mat, som de tilbyr dem som har mistet alt.

MUNNBIND: Røyen ligger grå og tung over Chico der frivillige tilbyr nybakte boller og annen mat til hjemløse og hjelpemannskaper hvor mange som mistet sine hjem i Paradise oppholder seg. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Trump kommer lørdag

Brannen som har fått navnet Camp Fire, fordi den startet i Camp Valley i Pulga, har ødelagt nesten 10.000 hjem og svidd av 142.000 acres, noe som tilsvarer 575 kvadratkilometer skog, kratt og boligområder.

Foreløpig etterforskning tyder på at brannen ble startet av gnister fra en defekt strømledning.

Det er ventet at president Donald Trump skal besøke regionen lørdag, melder CNN. Trump får følge av guvernør Jerry Brown og påtroppende nyvalgt guvernør Gavin Newsom.

Trumps besøk kommer etter sist helg kritiserte lokale myndigheter i California for dårlig skogforvaltning, og han truet med å trekke tilbake føderale midler.