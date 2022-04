OSSE: Sterke indikasjoner på menneskerettighetsbrudd

Onsdag fremlegges en ny rapport bestilt av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Et sammendrag av rapporten konkluderer med at det er sterke indikasjoner på at Russland har begått systematiske brudd på menneskerettighetene under invasjonen av Ukraina.

I rapporten heter det videre at det er avdekket voldsmønstre som er klare brudd på folkeretten.

– Drap og bortføringer av sivile og journalister, oppfyller blant annet disse kravene, står det i rapporten.

Det fremkommer videre at de fleste av disse handlingene har forekommet i områder okkupert av Russland.

– De mest graverende bruddene på menneskerettigheter har i størst grad skjedd i områder kontrollert av russiske styrker, står det.