Etterforskar krigsbrotsverk: Grev opp massegraver i Kyiv-regionen

Gravferda til den 62 år gamle ordføraren i Hostomel fann stad i motsett rekkefølge av det me er vande med.

Kroppen hans blei dradd opp frå jorda, medan presten klemte kona og sa nokon gode ord om ordføraren.

– Jurij Prylypko var ein stor patriot, ein stor mann, sa presten Petro Pavlenko.

– Han var elska.

Ein slektning av ordførar Yuriy Prylypko held ei hand føre munnen og gret ved synet av den døde mannen som er dradd opp frå jorda. Foto: FADEL SENNA / AFP

Rundt 30 personar hadde samla seg då Prylypko blei henta opp frå jorda før han blei lagt i ein likpose og inn i ein varebil.

Den 7. mars blei Prylypko drepen av russiske styrkar som rulla inn i pendlarbyen Hostomel utanfor hovudstaden Kyiv.

Kommunestyret i Hostomel seier han blei skoten då han delte ut brød til dei svoltne og medisin til dei sjuke.

Deretter blei han graven ned ved sida av ei kyrkje i byen.

Ordføraren i byen Hostomel blir lagt i ein svart plastpose av to kommunale arbeidarar etter å ha blitt henta opp frå jorda. Han skal ha blitt skoten av russiske soldatar medan han delte ut brød til dei svoltne, ifølge lokale myndigheiter. Foto: FADEL SENNA / AFP

400 personar sakna

Ordføraren var ein av fleire som blei henta opp av jorda i Hostomel tysdag.

Rundt 400 personar er sakna i byen Hostomel utanfor hovudstaden Kyiv i Ukraina, ifølge lokale myndigheiter.

Ein prest held rundt ein slektning av ein sivil innbyggjar som blei funne nedgraven nær huset sitt i byen Hostomel i Kyiv-regionen. Same dag som fleire døde kroppar blei henta opp frå massegraver i byen. Foto: FADEL SENNA / AFP

– Me held på å finna ut kven som blei skotne. Kanskje blir ikkje alle kroppane funne, seier den regionale påtalemyndigheita.

Kroppane til dei døde blei frakta til ein nedkjølt trailer i Kyiv-forstaden Butsja. Der blir dei oppbevarte før dei blir sende vidare til obduksjon.

Til slutt skal dei få ei formell gravferd.

Internasjonal etterforsking

I går var rundt 30 til 40 kroppar lasta inn i ein av trailerane i Butsja. To til stod klare til å frakta fleire.

Fleire massegraver er funne i områda rundt Kyiv etter at russiske styrkar trekte seg tilbake frå regionen og retta kursen austover den 30. mars.

I dag presenterer Organisasjonen for tryggleik og samarbeid (OSSE) funna frå etterforskinga av menneskerettsbrot under krigen i Ukraina.

Etterforskinga starta etter at 45 land aktiverte Moskva-mekanismen, og har vart i tre veker.

Konklusjonen er at det er sterke indikasjonar på at Russland har brote menneskerettane under invasjonen av Ukraina. I tillegg har dei avdekka valdsmønster som er klare brot på folkeretten.

Ukrainas statsadvokat Iryna Venediktova snakkar med ein representant for dei franske rettsmedisinske etterforskingsteamet, som kom til Butsja i går for å etterforska krigsbrotsverk etter den russiske invasjonen av Ukraina. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Den 2. april fann AFP-journalistar 20 døde kroppar i ei gate i Butsja.

Bileta av dei døde har vekt sterke aksjonar frå det internasjonale samfunnet.

Satelittbileter viste at lika hadde lege der i fleire veker.

I går kom franske rettsmedisinske ekspertar til byen for å hjelpa ukrainske myndigheiter med å finna ut av kva som har skjedd.

Dei besøkte ei massegrav i byen saman med Ukrainas statsadvokat Venediktova.

Ukraina hevdar dei døde blei drepne av russiske styrkar då dei hadde kontroll på området.

Russland nekter å brote reglane for krig, og hevdar at bileta frå Butsja er arrangerte.

Utpeika 500 mistenkte

Meir enn 1200 døde kroppar er ifølge Ukraina sin statsadvokat Iryna Venediktova funne i Kyiv-regionen.

Ifølge det ukrainske innanriksdepartementet er meir enn 720 menneske funne drepne i fleire av hovudstaden Kyiv sine forstader.

Ei massegrav blei 2. april oppdaga bak ei kyrkje i sentrum av Butsja etter at russiske styrker trekte seg ut av byen. Bildet er teke 4. april. Foto: STRINGER / Reuters

Myndigheitene i Ukraina opplyste laurdag at dei har starta etterforsking av 5600 moglege krigsbrotsverk frå russisk side.

Ifølge Venediktova har dei peika ut rundt 500 mistenkte.