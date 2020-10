Ønsket læreren god høstferie timer før drapet

Fransk politi har bekreftet at den mistenkte gjerningsmannen er en 18 år gammel mann med tsjetsjensk bakgrunn.

De tror det var ham som halshugget historie- og geografilæreren Samuel Paty (47) fredag ettermiddag.

18-åringen ble skutt av politiet noen hundre meter unna åstedet. Han døde senere av skadene.

Paty skal ha mottatt flere trusler den siste tiden. Bakgrunnen skal være at han hadde vist karikaturtegninger av profeten Muhammed for elevene sine i en time om ytringsfrihet.

Drept på vei hjem

Klokken 14 fredag var skoledagen over for 12 år gamle «Samia», som Le Monde har snakket med.

Jenta ønsket læreren god høstferie før hun forlot skolen for dagen.

Tre timer senere ble Samuel Paty brutalt halshugget på gaten i nærheten av skolen da han var på vei hjem.

I SJOKK: Lørdag formiddag samles folk utenfor lærerens arbeidsplass for å legge ned blomster. Foto: Bertrand Guay / AFP

Gjerningspersonen skal ha ropt «allahu akbar» (Gud er stor) før drapet.

Få minutter senere ble et bilde av lærerens hode publisert på Twitter med en beskjed til president Emmanuel Macron, omtalt som «de vantros leder».

18-åringen som mistenkes for terrordåden, skal være kjent av politiet fra tidligere. Han skal derimot ikke ha vært i etterretningstjenestens søkelys.

Etter drapet er ni personer i mannens familie og bekjentskapskrets pågrepet.

Nasjonal minnemarkering

Forstaden til Paris blir i franske medier betegnet som et rolig område hvor det stort sett bor eldre mennesker og familier.

Et vitne forklarte til politiet at opplevelsen var så surrealistisk at han trodde den døde var en dukke.

Utenfor skolebygningen er det i morgentimene lørdag lagt blomster. Foreldre og kolleger er samlet i sorg.

– Ifølge min sønn var Paty supersnill, supervennlig og supergrei, sier Nordine Chauadi til nyhetsbyrået AFP.

En annen forelder forteller at Paty skal ha rådet de muslimske elevene i klassen til å forlate klasserommet før han viste karikaturene.

– Min sønn fortalte meg at han sa: «Gå ut, jeg har ikke lyst til å såre følelsene deres.», sier forelderen til nyhetsbyrået.

Én av de pågrepne skal være far til ett av barna i Patys klasse. Han skal ha publisert en video på sosiale medier hvor han var opprørt over at tegninger av en naken Muhammed ble vist for elevene i klassen der datteren hans går.

Lederen for foreldreutvalget ved skolen Rodrigo Arenas sier han har mottatt klager fra en meget opprørt far. Han bekrefter at Paty oppfordret muslimske barn til å gå ut.

Den franske regjeringen har varslet en nasjonal minnestund for den drepte læreren.

Terror

Statsminister Jean Castex sier drapet bærer preg av å være et islamistisk terrorangrep.

– Sekularisme, som er selve ryggraden i landet vårt, var målet for denne forferdelige handlingen, sier Castex.

Tareq Oubrou, som er imam i en moske i Bordeaux, kaller drapet barbarisk. Han er opprørt over at militante islamister og deres sympatisører ødelegger for det muslimske samfunnet i landet.

– Vi er takknemlige for hver eneste dag hvor det ikke skjer en hendelse. Dette er et angrep på republikken, samfunnet, freden og selve essensen i religion: samholdet, sier Oubrou til France Inter.