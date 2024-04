Omstridt lovforlag om asylsøkere vedtatt i Storbritannia

Overhuset nektet lenge å gå med på regjeringens forslag, med mindre de fikk inn flere endringer og sikkerhetstiltak. Saken ble sendt i retur til Underhuset med forslag til endringer fem ganger. Til slutt ga Overhuset etter da statsminister Rishi Sunak sa regjeringen ville tvinge dem til å sitte samlet langt utover natten dersom det måtte til.

– Ikke noe om og men. Disse flyene skal gå til Rwanda, sa Sunak tidligere på dagen og kunngjorde at regjeringen har leid inn fly til jobben allerede. Opplæringen av personell er i gang, og Sunak lover å starte asylflygingene innen ti til tolv uker.

Lovforslaget vil bli en del av britisk lov så snart kongen har gitt sin godkjenning, melder BBC.

Vil stanse migrantbåter

Den konservative regjeringen har gjort det til en av sine kampsaker å stanse dem som kommer sjøveien til landet for å søke asyl. Planen om å sende dem til mottak i Rwanda er en del av strategien, og håpet er at det skal gi dem et løft før valget senere i år. Foreløpig tyder målingene på at det går mot et dundrende nederlag for Sunak og hans parti.

Kritikere mener Rwanda-planen er umenneskelig. De er bekymret for menneskerettssituasjonen i landet og for risikoen for at asylsøkere sendes tilbake til land der de kan være i fare.

Båten Defender frakter migranter som har blitt plukket opp på havet etter forsøk på å krysse Den engelske kanal fra Frankrike 17. januar 2024 Foto: AFP

Må anse Rwanda som trygt

Ett av de omstridte elementene i Rwanda-forslaget er at britiske dommere må anse Rwanda for å være trygt. Dette skal være lagt inn for å omgå en kjennelse fra høyesterett om at planen om sende asylsøkere til det østafrikanske landet er lovstridig.

I tillegg fastslår loven at enkelte britiske menneskerettsregler ikke gjelder dem som omfattes av planen. Det legges også begrensninger på ankemulighetene.

Flere andre land ser på muligheten for å behandle asylsøknader i utlandet.

Fortsatt kamp i vente

Men selv om regjeringen har kommet seg forbi alle hindre i lovgivingsprosessen, kan det ferske vedtaket støte på juridiske hindringer.

Menneskerettsgrupper og andre organisasjoner har sagt at de vil forsøke å stanse enkeltutvisninger. En fagforening som representerer grensevaktene, varsler at den vil hevde at den nye loven er lovstridig i løpet av få dager etter at de første asylsøkerne blir varslet om at de skal sendes til Rwanda.

Det forrige forsøket på å få gjennomført regjeringens Rwanda-plan, strandet i rettsvesenet da høyesterett i november i fjor fastslo at den var lovstridig. Det gjenstår å se hva domstolen mener om den versjonen som nå er vedtatt.