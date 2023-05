Ogan bekrefter: Støtter Erdogan i omvalg i Tyrkia

Det sier Sinan Ogan på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Vi vil støtte Rettferdighets- og utviklingspartiets kandidat, Recep Tayyip Erdogan, i den andre runden av valget 28. mai, sa Ogan.

Det har vært knyttet stor spenning til hvem den nasjonalistiske presidentkandidaten vil gi sin støtte til.

Hverken sittende president Erdogan eller utfordrer Kemal Kiliçdaroglu fikk over 50 prosent av stemmene i forrige valgrunde. Derfor kan de 5 prosentene Ogan fikk da være utslagsgivende.

De 5 prosentene var høyere enn hva som var spådd av målingene i forkant.

Støtten fra Ogan kan også være med å påvirke fremtiden til millioner av flyktninger i Tyrkia.

Flyktningspørsmål viktig

Spesielt spørsmålet om hva man skal gjøre med syriske flyktninger i Tyrkia har blitt viktig i årets valg.

I en kontroversiell avtale mellom EU og Tyrkia i 2016, fikk Tyrkia flere milliarder euro mot at landet bremset strømmen av flyktninger og migranter til Europa. Avtalen har også bidratt til at mange syrere bor i landet.

Det bor over 4 millioner syriske flyktninger i Tyrkia. Disse teltene i Gaziantep ble satt opp etter jordskjelvene tidligere i år. Foto: AFP

Erdogan, Kilicdaroglu og Ogan mener alle tre at flyktningene må tilbake, men er uenige om hvordan det skal gjøres:

Ogan er den strengeste av dem. Han sier flyktninger kan bli sendt tilbake med makt om nødvendig.

Erdogan vil gjøre det gjennom et frivillighetsprogram. Han har blant annet bygd hus i Syria flyktningene kan returnere til.

Kilicdaroglu ser mot EU for hjelp. Han vil ha syrerne ut innen to år, men sier det skal skje frivillig.

Det er likevel utfordringer knyttet til både Erdogans og Kilicdaroglus løsninger.

Har stilt krav

Utfordrer Ogan blir i enkelte medier omtalt som «kongemaker» før omvalget.

Han har også stilt krav til den han vil gi sin støtte til. Viktigst for Ogan er at vedkommende distanserer seg fra det han kaller «terrorister», ifølge Al Jazeera.

Både Erdogan og Kilicdaroglu har støtte fra det Ogan ser på som terrorister.

Kemal Kılıçdaroğlu leder det sosialdemokratiske partiet Det republikanske folkepartiet. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Analytikere er likevel usikre på hvor mange av Ogans følgere som vil stemme på den han nå støtter, skriver New York Times.

De tror mange av velgerne stemte på ham for å protestere mot de to toppkandidatene, og at de nå vil avstå fra å stemme i omvalget. Det var høy valgdeltakelse i første runde, med 89 prosent av stemmedyktige som avga stemme.

Ekspert: Usikker på velgernes lojalitet

Einar Wigen er tyrkiaekspert og professor ved Universitetet i Oslo (UiO).

Han mener Ogan var svært tydelig i sitt budskap under mandagens pressekonferanse:

– Det han sier er at hvis man ønsker et sterkt Tyrkia, må man stemme på Erdogan, sier Wigen.

Einar Wigen er usikker på om Ogans velgere vil følge hans oppfordring om å stemme på Erdogan. Foto: Universitetet i Oslo

Han understreker at Ogans politiske standpunkter ikke er noe nytt, men at de er veletablerte i tyrkisk politikk. Wigen trekker også frem flyktningspørsmålet.

– Han har snakket mye før valget om hvor viktig det var å kaste ut flyktningene. Hva han fikk til der med Erdogan er jeg usikker på.

Heller ikke Wigen mener det er noen selvfølge at Ogans velgere hører på ham.

– Han er fremdeles bare en mann med et lite parti, og disse velgerne har nok lite lojalitet til ham. Han er jo ikke noen stor leder i tyrkisk politikk.

Samtidig påpeker han at det er lite som skal til før Erdogan kommer over grensa på 50 prosent.

– I den grad Erdogans resultater er riktige, er det ikke langt igjen til 50 prosent. Hvis alle som stemte Erdogan da, stemmer nå, er det ikke mange av Ogans stemmer som trengs for å komme over 50. Kilicdaroglu trenger alle Ogans stemmer for å komme over.