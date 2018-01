Nyfødt baby funnet på parkeringsplass i København

Den nyfødte jenta ble funnet ved 8.40-tiden tirsdag, opplyser politiet i København overfor avisa BT.

– Hun er brakt til Rigshospitalet og er i kritisk tilstand, sier politiet.

I en pressemelding skriver politiet at en kommuneansatt fant det gråtende spedbarnet ved en parkeringsplass i Hammelstrupvej i Københavns sydvestkvarter.

Området er sperret av mens politiet gjør undersøkelser på stedet. Politiet har på nåværende tidspunkt ingen informasjon om hvor lenge spedbarnet har ligget ute.

– Det eneste vi vet er at det er ei jente, og det ser ut som om hun er nyfødt. Vi vil gjerne høre fra personer som kan har sett noe, eller som har informasjon om hendelsen, sier Jesper Bangsgaard i København-politiet til Danmarks Radio.

Siden 2004 er det funnet flere enn ti spedbarn som er blitt etterlatt av foreldrene rundt i Danmark.

For litt over to uker siden ba den danske helseministeren Ellen Trane Nørby et etikkråd om å vurdere fordeler og ulemper ved å sette opp såkalte babybokser. Det er et tiltak der foreldre anonymt og trygt kan levere barn de ikke ønsker, framfor å etterlate dem ute.