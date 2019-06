Nå kommer hetebølgen til Europa – dette må du huske på

Populære reisemål som Madrid, Paris og Berlin kan vente seg opp mot 40 grader celsius, etter at høytrykk fra Afrika har kommet til Europa.

– Få i deg nok salt

Eier av Reiseklinikken, Gunnar Hasle, forteller at det er viktig å få i seg nok salt og væske.

– Hvis man bare drikker vann kan det føre til hyponatremi, det vil si for lite salt i blodet. Symptomene er besvimelsestendens og hevelse i hender og føtter. Det er ikke ufarlig, sier han.

Hasle forklarer at det er viktig å vurdere klesvalg når man er i varme land.

– Det er kjøligere med løse og ledige bomullsklær enn en singlet som lar sola rett på kroppen.

Han advarer også mot å bruke alkohol som tørstedrikk, da øl i seg selv er vanndrivende, som gjør at kroppen mister væske.

HØYTRYKK: Store deler av Fastlands-Europa bli denne uken truffet av en hetebølge som følge av høytrykk fra Afrika. Madrid, Paris og Berlin kan få opp til 40 varmegrader. Foto: YR.NO / Yr.no

Hasle understreker at personer med hjerteproblemer må være forsiktige, fordi hjertets minuttvolum i hvile kanskje må dobles under tropiske forhold.

– Det betyr at en godt kompensert hjertesvikt i vanlig norsk klima kan gi alvorlige symptomer under en hetebølge. Hjertesviktpasienter går ofte på vanndrivende medisiner, og da har de lite å gå på når det gjelder væskebalansen, sier legen.

SALT OG VÆSKE: Gunnar Hasle advarer mot å få i seg for lite salt mens man er i land som opplever hetebølge. Foto: MDG

I helgen kom statsmeteorolog John Smits med dette tipset da NRK omtalte den kommende hetebølgen:

– Under hetebølger funker det bra å gå på kjøpesenter med aircondition. Det gjør at man kjøler seg ned.

– Ikke grunnlag for å få utbetalt forsikring

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, sier de ikke har noen indikasjoner på at folk avbestiller flyreisene sine som følge av hetebølgen.

– Det vi har sett er det kanskje har vært en liten økning i flyreiser til sydligere strøk. Det har vært en kaldere inngang på sommeren i år enn i fjor, og da lar folk seg friste av å reise, sier han.

Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, forteller at en hetebølge ikke er grunnlag for å få utbetalt forsikringspenger.

– Å synes det er for varmt er ikke et avbestillingsgrunnlag, konstaterer han.

INGEN UTBETALING: Thoresen i Gjensidige forteller at en hetebølge ikke er grunnlag for å få utbetalt forsikringspenger. Foto: Gjensidige

Han påpeker også at personer med hjerteproblemer ikke burde reise til steder hvor de kan få problemer. For å få utbetalt forsikringspenger, kreves det at andre ting påvirkes av hetebølgen.

– Da må det dukke opp logistikkproblemer, som at flyene ikke går som planlagt, men det tror jeg ikke skjer, sier Thoresen.

Ekspertens sjekkliste

Ekspertens sjekkliste