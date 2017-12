Ny rapport: Ekstremvær skyldes menneskeskapte klimaendringer

Det viser tre nye studier som forskere har presentert som en del av et spesialnummer av Bulletinen for det amerikanske meteorologiske forbundet (BAMS).

Funnene bør være en endring i hvordan vi snakker om klimaendringer, sa sjefredaktøren av BAMS, Jeff Rosenveld, på en pressekonferanse.

– Vi trenger ikke lenger være forsiktige med å snakken om sammenhengen mellom menneskeskapte klimaendringer og været, sa Rosenfeld.

BAMS har tidligere publisert 137 studier med forskning om ekstreme værfenomener.

– Dette er første gang det er studier som viser at et værfenomen – for ikke å snakke om tre – er så ekstreme at de ikke kunne ha funnet sted innenfor rammene av naturlige variasjoner, sier Stephanie Herring fra USAs føderale etat for hav- og atmosfæreforskning.

Hetebølge i Asia

Våren 2016 var Sør- og Sørøst-Asia rammet av en ekstrem hetebølge.

Land etter land satte varmerekorder, temperaturen nådde enkelte steder over 50 grader og varmen holdt seg i lang tid.

De publiserte forskningsresultatene viser at hetebølgen ikke hadde kunnet oppstå i klimaet slik det var før den industrielle revolusjon førte til klimaendringer.

– Studiene fra BAMS viser de grunnleggende egenskapene ved de endringene vi nå, sier klimaforsker Michael Mann fra universitetet Penn State til ScienceNews.

Varmeste år og varmt vann

I tillegg til hetebølgen i Asia, viser forskerne til to andre tilfeller der menneskeskapt klimaendring har ført til ekstreme værfenomener.

Det ene er den rekordhøye globale varmen i 2016. Fjoråret var det varmeste året på de 137 årene man har foretatt registreringer.

Den andre er veksten og varigheten av en stort område med varmt vann i Beringstredet og utenfor kysten av Alaska. Det uvanlige varme vannet holdt seg i området i halvannet år.

Det har fått skylden for at massedød av fugler, en kollaps i torskebestanden i Alaska-gulfen og endringer i værsystemer som førte til tørke i California.

«Harvey» ble våtere

Forskere har også sett på hva som skjedde rundt orkanen «Harvey», som i august i år førte til store oversvømmelser i Houston i Texas.

«Harvey» førte med seg enorme nedbørsmengder og enkelte steder kom det over en meter regn i løpet av tre døgn.

I flere studier i BAMS skriver forskere at klimaendringene ikke førte til «Harvey», men at endringene førte til at det regnet kraftigere enn det ellers ville ha gjort, skriver AP.

Ved å gjennomføre og sammenligne forskjellige klimamodeller har forskere fra Lawrence Berkeley National Laboratory kommet frem til at klimaendringer førte til en nedbørsøkning på nesten 20 prosent.

- Jeg tror naturen har gitt oss en forsmak på fremtiden, sier forskeren som la frem to av studiene om «Harvey», Kerry Emanuel fra Massachusetts Institute of Technology.

