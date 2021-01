– Nei, det er bare russiske statsborgere som kan få Sputnik-vaksinen, sa damen ved den statlige klinikken på telefonen da jeg ringte rundt for å undersøke mulighetene mine.

Det ble understreket at et norsk pass ikke vil gjøre særlig inntrykk, og at den som skulle få den russiske koronavaksinen måtte være medlem i det statlige russiske helsevesenet.

MANGE VIL HA: Den russisk-utviklede Sputnik-vaksinen tas nå i bruk over hele Russland. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Massevaksineringen ble satt i gang over hele Russland på mandag, etter ordre fra president Vladimir Putin. Men det gjaldt altså ikke utlendinger, selv ikke de som arbeider fast i det russiske riket.

Som jeg gjør nesten hver kveld, satt jeg onsdag og så på nyhetssendingen «Vesti» på den statlige kanalen RTR. I hver eneste sending er det ett eller flere innslag om russiske vaksiner.

Sputnik har vært i bruk i flere måneder, mens to andre vaksiner testes ut.

Så fantes det en mulighet likevel

I et innslag fra Moskva ble det vist bilder fra et butikksenter der folk bare kunne komme innom og få vaksinen uten å bestille time først. Det var også intervju med to utlendinger som hadde fått sitt første stikk.

PRAKTISK: I andre etasje på et butikksenter i Moskva er det opprettet et vaksinesenter der hvem som helst kan komme inn uten avtale for å få et stikk i armen. Alt er veldig godt organisert. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Da hoppet jeg litt i stolen, for reporteren sa at så lenge de som skulle ha vaksinen hadde med seg pass, så var det greit. Det spilte ingen rolle hvilket land passet kom fra.

Neste dag forsøkte NRKs fotograf Jurij og jeg å fingranske bildene i TV-reportasjen for å finne ut hvor dette drop in vaksinesenteret befinner seg.

I en by med mer enn 12 millioner innbyggere er det ganske mange butikksentre. Men Jurij mente å vite hvor det var.

Vi kastet oss i bilen, og det viste seg at Jurij hadde rett.

Det var ti personer foran oss i køen utenfor, men vi kom ganske raskt inn i selve vaksinesenteret. Et skjema med personopplysninger måtte fylles ut, og det måtte krysses av for diverse sykdommer og medisinbruk.

KONTROLL: En lege går først gjennom et skjema med personopplysninger og informasjon om mulige sykdommer og medisiner. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

En lege gikk gjennom det hele, og sjekket temperatur og blodtrykk.

Så var det bare å sette seg og vente utenfor en stol der selve stikket foregikk.

Tenkte så det knaket

Utover høsten var utviklingen av den russiske koronavaksinen et viktig tema i nyhetsdekningen.

Både russiske og vestlige eksperter sa til å begynne med at russiske myndigheter ikke offentliggjorde god nok statistikk om testingen av Sputnik. Det ble sagt at det kunne ha blitt tatt noen snarveier fordi de politiske myndighetene krevde raske resultater i konkurranse med vestlige vaksiner.

Jeg var mest innstilt på å vente til jeg kunne få en vaksine hjemme i Norge.

Min kone er lege fra Minsk, men har bodd og arbeidet i Norge i nesten 25 år.

Hun forklarte at Russland og tidligere Sovjetunionen har svært lang erfaring i å utvikle og produsere vaksiner. Store institutter og fagmiljøer arbeider bare med det.

Så rådet hennes var at jeg burde ta sjansen på Sputnik dersom jeg fikk muligheten.

LUKSUSVARER OG VAKSINE: Også på det kjente varehuset GUM ved Den røde plass kan folk nå få koronavaksine. Foto: Pavel Golovkin / AP

Etter hvert som tiden har gått, og mer dokumentasjon har blitt lagt fram, så har også vestlige eksperter blitt mer positive til den russiske vaksinen.

Da jeg kom tilbake til Moskva etter en romslig juleferie, hadde jeg blitt mentalt innstilt på at det var fornuftig å ta stikket. Dersom det lot seg gjøre.

Det hadde naturligvis vært fint å vite noe om langtidsvirkningene av vaksinen. Men det er umulig akkurat nå, og det gjelder for alle koronavaksinene som er tatt i bruk.

Og sammenlignet med faren for å bli smittet og syk av korona, syntes jeg ikke det var så vanskelig å velge.

Problemer med produksjonen

For noen måneder siden var målet å produsere mange millioner doser med Sputnik-vaksine innen årsskiftet. Det viste seg å ikke holde stikk. For en uke siden var bare noe over en million mennesker vaksinert av en befolkning på 145 millioner.

TRENGS MER: Russiske myndigheter har problemer med å få produsert koronavaksinen i stor skala. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

I Moskva er bare 220.000 vaksinert, og det satses spesielt på hovedstaden, fordi smittetrykket her har vært høyest i landet.

Ute i de russiske regionene er det mange som klager over at de bare får noen tusen doser av gangen.

Så når myndighetene sier at de er i gang med «massevaksinering», så høres nok det litt bedre ut enn det er i virkeligheten.

Men nå er det altså ikke lenger begrensninger på hvem som kan få vaksinen.

Så var det stikket, da

Sputnik består av to doser som skal tas med tre ukers mellomrom.

Men de er forskjellige, og det skiller den russiske vaksinen fra de vestlige der innholdet er det samme begge ganger.

Sputniks sprøyte nummer to består av noe som skal forsterke virkningen av den første injeksjonen.

RASKT GJORT: Jeg merket ikke stikket. De to dagene som har gått etterpå, har jeg vært litt slapp, men har ikke hatt feber. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Jeg ble kalt inn på sprøyterommet der den lille glassflasken for lengst var tatt ut av fryseren med minus 35 grader og varmet opp til romtemperatur. Min dose ble fylt opp i sprøyta og sykepleieren satte injeksjonen uten at jeg kjente noe som helst.

Så fikk jeg beskjed om ikke å få vann på stikkstedet og ikke klø der. Fysisk aktivitet skulle begrenses på vaksinedagen, og det var alkoholforbud i tre dager.

Jeg skulle vente utenfor i 30 minutter for å sjekke at jeg ikke fikk en allergisk reaksjon eller noen annen ettervirkning.

Ved utgangen fikk jeg beskjed om å komme tilbake for dose to om nøyaktig tre uker.

LITT HØYTIDELIG: De som har fått vaksinen, får et bevis på at det er gjort. Også i Russland diskuteres det om det skal innføres egne vaksinepass. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Jeg fikk også et skriftlig bevis på at jeg har tatt vaksinen, det ble overlevert med litt fanfare:

– Gratulerer med å ha tatt Sputnik-vaksinen, sa damen i skranken høytidelig.

Jeg følte faktisk litt nasjonal stolthet på vegne av Russland og det landet har oppnådd med sin vaksine. Og at russerne tross alt er villige til å dele med en utlending som kommer fra et land der det går enda tregere med vaksineringen.