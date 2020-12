I Moskva er det fra og med i dag mulig å få den russiske Sputnik-vaksinen på 70 klinikker og sykehus. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har myndighetene i hovedstaden sendt ut tekstmeldinger til ansatte i helsevesenet, lærere og sosialarbeidere. Der heter det at de står først i køen for å få vaksinen, og at det ikke koster noe.

MÅ MELDE SEG PÅ: Moskva by har en egen nettside der tre yrkesgrupper nå kan registrere seg for å få koronavaksine. Senere får resten av hovedstadens innbyggere muligheten. Foto: (Fra Moskva bys nettside)

Disse yrkesgruppene må bestille time på en nettside. De må også få dokumentasjon fra arbeidsgiver på at de virkelig har en slik jobb. Nettsiden ble aktiv i går.

– I løpet av de første fem timene bestilte 5000 vaksinen. Dette er de som utsettes for størst risiko når det gjelder liv og helse, sier Moskvas ordfører Sergej Sobjanin.

Resten må vente

Foreløpig er Sputnik-vaksinen beregnet på aldersgruppen 18 til 60 år.

De som får den kan ikke ha symptomer på smittsom sykdom. Den blir ikke gitt til gravide og kvinner som ammer.

BESKJED: Helsearbeidere, lærere og sosialarbeidere får SMS der de blir oppfordret til å ta Sputnik-vaksinen. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

I Moskva skal den øvrige befolkningen få vaksinen når yrkesgruppene med størst risiko er dekket.

Men utenfor hovedstaden, i det som kalles Moskva fylke, kunne folk flest begynne å bestille time for vaksinering for en knapp uke siden.

Sputnik består av to sprøyter som tas med tre ukers mellomrom.

ORDRE: Russiske myndigheter sier at det skal produseres to millioner vaksinedoser innen utgangen av året. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Russiske myndigheter sier det skal produseres to millioner doser av vaksinen innen utgangen av desember. President Vladimir Putin ga denne uka ordre om at vaksinering i større skala skal settes i gang i løpet av uka som kommer.

Men fra flere regioner kommer det meldinger om at de ikke har fått noen vaksine. De vet heller ikke noe om når den skal komme.

Ny smitterekord i dag

I løpet av det siste døgnet har det blitt registrert nesten 29 000 nye smittede i Russland. Det er det hittil høyeste tallet. Moskva er det stedet som er hardest rammet, med nesten 8000 nye smittetilfeller det siste døgnet.

MANGE SIER NEI TAKK: Smittetallene i Russland øker, og det vil kanskje dempe mange russeres skepsis til Sputnik-vaksinen. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Likevel er mange russere skeptiske til å ta Sputnik-vaksinen.

En meningsmåling for en tid tilbake viste at hele 60 prosent av de spurte ikke ønsket å ta vaksinen. En del russere frykter at den ikke er testet godt nok. For landets politiske ledelse er det knyttet mye prestisje til det å være på nivå med vestlige land i utviklingen av en russisk vaksine.

