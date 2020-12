Nyttårsfeiringen er uten sammenligning russernes største høytid. Fra midten av desember til midten av januar gjøres det svært lite på arbeidsplassene, og desto mer ute på byen og i hjemmene. Den ortodokse julen feires 6-7. januar, og er i større grad en religiøs markering.

Men i det store og hele likner russernes høytid en god del på en vanlig norsk desember, selv om den er forskjøvet litt i tid.

I år er det riktig nok større forskjell mellom hvordan russere og nordmenn markerer høytiden.

De norske smittevernstiltakene er nå atskillig strengere enn de russiske.

STEMNINGSFULLT: Skøytebanen på Den røde plass er åpen, men det er begrensninger på hvor mange som slipper inn samtidig. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Russiske myndigheter har hittil sagt konsekvent nei til å stenge ned store deler av samfunnet, slik det ble gjort i våres. De mener at helsevesenet fint klarer å hamle opp med økende smittetall. De synes også at skadevirkningene på økonomien vil være altfor alvorlige med en ny nedstengning.

Sputnik i farta

Om lag 200 000 russere har hittil blitt vaksinert mot koronaviruset. De fleste er folk i risikogruppene, som helsepersonell, lærere, militære og sosialarbeidere.

Og vaksineringen pågår, selv om russiske myndigheter sier at de bare får produsert om lag 2 millioner doser i løpet av året.

ER I GANG: Sputnik-vaksinen mot korona-viruset er Russlands stolthet. Men myndighetene klarer ikke å produsere mer enn om lag 2 millioner doser i løpet av dette året. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Helt siden Sputnik-vaksinen ble offisielt registrert i august, har president Vladimir Putin struttet av stolthet når han har snakket om hvordan prosjektet går framover. Navnet er valgt i håp om at vaksinen skal være like viktig for landet som verdens første satelitt i bane rundt jorda.

Men så skjedde det noe som truet med å skyte ned Sputnik-vaksinen fra dens høytflyvende bane.

Sjokkbølger

Russiske medier kunne fortelle at de som ble vaksinert ikke kunne drikke alkohol. En av landets ledende eksperter sa at det var snakk om hele to tørrlagte måneder. Det sendte sjokkbølger gjennom samfunnet. For hvem i all verden ville ta vaksinen dersom man ikke kunne drikke verken vodka, vin eller sjampanje i løpet av flere uker med høytid?

AVGJØRENDE SPØRSMÅL: Hvilke russere vil ta vaksinen hvis de ikke kan drikke alkohol i løpet av høytiden? Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Myndighetene forsto ut fra aktiviteten i sosiale medier at situasjonen var alvorlig.

De mobiliserte andre av Russlands fremste eksperter på helse og vaksine, og de presiserte at forbudet mot alkohol hos de vaksinerte ikke er totalt. Det gjelder bare de tre første dagene, og deretter kan man smake, men ikke overdrive.

Så spørs det om det er bra nok for russere flest. Mange er nemlig skeptiske mot å ta de to sprøytene. En ny meningsmåling bekrefter det vi har sett før, nemlig at om lag 60 prosent av de spurte ikke ønsker å ta vaksinen. De jeg har snakket med, sier at de ikke stoler på at Sputnik er godt nok testet ut. De frykter at de kan få bivirkninger dersom de lar seg stikke.

Fikk et ekstra argument

Da russiske medier begynte å omtale problemene med å innta alkohol etter at man har tatt vaksinen, var det kanskje en del russere som fikk et ekstra argument mot å la seg vaksinere.

Svært mange i dette landet ser fram mot det som er den lengste sammenhengende høytiden i løpet av året. En stor andel av befolkningen kan ta seg fri to uker i strekk.

VIKTIG FOR MANGE: Russisk vodka og egenprodusert champagne hører med på de fleste russiske festbord. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Russisk nyttår er forbundet med en god del skikker og rutiner. I matveien er det ikke så strengt med typer retter som i Norge, men noen majonesbaserte salater bare hører med.

Sort eller rød kaviar også. Også elsker voksne russere å se klassiske filmer fra Sovjetunionen rundt årsskiftet. Yngre generasjoner har fått nye favorittfilmer.

Det er heller ikke til å komme unna at vodka og russiskprodusert sjampanje hører med på festbordet. Derfor førte usikkerheten rundt vaksinen og alkohol til mye diskusjon.

Viktig for myndighetene

Statistikken over nye smittede og døde per døgn har holdt seg stabilt høy den siste tiden.

Stadig vekk blir det satt nye rekorder. Derfor har det vært viktig for russiske myndigheter å komme i gang med vaksineringen i større skala så fort som mulig.

IKKE NOK: Russiske myndigheter mangler anlegg som kan produsere koronavaksine. Derfor vil det ta tid å få nok doser ut til befolkningen. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP

Det er Sputnik-vaksinen som skal redde Russland fra pandemien, ikke nedstengning og harde tiltak, slik det gjøres i mange andre land.

Alt som kan føre til problemer for vaksinasjonskampanjen, blir derfor sett på som et stort problem av landets ledere. Og derfor ble ekspertene sendt ut på arenaen i ekspressfart for å berolige befolkningen i spørsmålet om alkohol og vaksine.

Ingen vanlig feiring i Moskva

I fjor forberedte den russiske hovedstaden seg på å ta imot 12 millioner besøkende fra inn og utland i forbindelse med høytidene ved årsskiftet. Moskva var pyntet som aldri før.

FOR DE FÅ: Sentrum av Moskva er pyntet til nyttår, men det blir ikke så mange som vanlig som får glede av det. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

I år har byen også blitt staset opp, men det slår ingen rekorder. Og når det gjelder besøkende, så har det kanskje aldri vært så få i denne praktfulle byen som er så stappfull av stemning og historie.

Den står der som et bevis på at det går an å overleve både pandemier og andre vanskelige tider.

Og når mange nok av oss har fått de stikkene vi skal ha, så kommer grensene etter hvert til å åpnes.

EKSKLUSIVT: Sjampanje og kaviar er et populært innslag på russiske nyttårsbord, for dem som har råd til det. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Igjen vil det bli mulig å glede seg over den russiske hovedstaden med alle dens tilbud.

Inkludert et glass russisk vodka eller sjampanje. Pluss litt kaviar, for den som er opptatt av sånt.