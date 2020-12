Britiske og russiske forskere vil blande vaksiner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Målet er å teste om en blanding av vaksinene vil bli mer effektiv, opplyser de to utviklerne.

Begge vaksinene bruker adenovirus, som er en gruppe virus som kan gi akutte infeksjoner i luftveiene, halsen og øynene.

Den russiske vaksinen bruker virus fra mennesker, mens den britiske er fra sjimpanser.

Blandingen vil bli testet i Russland på personer over 18 år, men det er ikke kjent hvor mange som skal delta. Testene kan begynne allerede rundt nyttår.

Storbritannias statsminister, Boris Johnson, fotografert med en prøve av Oxford/AstraZenecas vaksine ved fabrikken i Wales. Foto fra 30. november. Foto: Paul Ellis / AP

Jakten på effektivitet

Oxford-vaksinen viste seg tidlig å være lovende og gjennomgår i disse dager en prosess i flere land for å bli godkjent for bruk.

Men resultater fra tidlig testing av denne vaksinen viste en effektivitet på bare 70 prosent, ifølge en fagfellevurdert artikkel i The Lancet.

Det er lavere enn resultatene fra testing av den russiske vaksinen tyder på. De russiske forskerne hevder den har en effektivitet på vel 91 prosent på testgruppa, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

En russisk sykepleier setter Sputnik V-vaksine på en frivillig kvinne. Fra en klinikk i Moskva, 5. desember. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Sputnik V har den fordelen at den kan lagres i vanlig kjøleskap. Til sammenligning må Pfizers vaksine lagres i minus 70 grader. Det er denne vaksinen som britiske myndigheter tok i bruk denne uka.

Men ingen, verken den russiske eller den britisk-svenske vaksinen, har fullført tredje og siste teststadium.

Optimistiske partnere

Samarbeidet kan vise seg «å bli viktig for revaksinering», altså den andre av to vaksiner. Det sier det russiske forskningssenteret Gamaleja, som skal samarbeide med AstraZeneca og Oxford.

Ifølge AstraZeneca kan samarbeidet «forbedre tilgjengeligheten av vaksine».

Samarbeidet kan bety mye for Russland

Russland var raskt ute med å godkjenne sine egen vaksine, men flere forskere har kritisert prosessen og uttrykt skepsis til vaksinen.

Samarbeidet med Oxford-universitetet og farmasigiganten AstraZeneca representerer derfor en viktig anerkjennelse av den russiske vaksinen. Det kan få stor betydning for muligheten til å eksportere Sputnik V til andre land.

Ungarn mottok de første 10 dosene av Sputnik V allerede 19. november. Vaksinene testes nå i statlige laboratorier. Testene er med på å avgjøre om Ungarn skal kjøpe større vaksinepartier fra Russland. Foto: Matyas Borsos / AFP

Russland i gang med vaksinering

Flere russiske allierte har bestilt mer enn en milliard doser av Sputnik-vaksinen, og har sagt at de vil delta i kliniske studier.

Russland startet i forrige uke vaksinasjon av egne helsearbeidere og lærere, til tross for at de ennå ikke er ferdige med tredje fase av den kliniske testingen.

Britiske myndigheter har tidligere anklaget hackere knyttet til Russland for å rette angrep mot vaksineforskningen.

Nå vil altså det prestisjetunge Universitetet i Oxford se om et samarbeid om vaksiner kan gi begge noe ekstra.

Vaksineringen i Russland startet 5. desember. Tusenvis av frivillig helsearbeidere og folk i risikogruppene har meldt seg, men president Putin vil ikke la seg vaksinere. Foto: Pavel Golovkin / AP

WHO sikrer vaksine til de fattigste

DirektørTedros Adhanom Ghebreyesus sa på en pressekonferanse i ettermiddag at deres vaksineprogram har sikret 1 milliard doser til de 92 fattigste landene i verden.

De rike landene har forpliktet seg til å bidra med vaksiner til Covax-programmet, som skal sikre en rettferdig fordeling av vaksiner.

WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus leder en organisasjon som skal sikre at også de fattige landene når fram i kappløpet om å skaffe seg vaksinen. De er avhengig av velvilje og donasjoner fra den rike delen av verden. Fotoet er fra hovedkvarteret i Genève, 3. juli 2020. Foto: Pool New / Reuters

Men Ghebreyesus kom også med en innstendig bønn om mer penger. WHO mangler fortsatt 4,3 milliarder dollar til anskaffelse og distribusjon av vaksiner.

Jobber med godkjenning av flere vaksiner

I løpet av de nærmeste ukene vil Verdens helseorganisasjon ta stilling til om de skal godkjenne vaksiner fra Pfizer, Moderna og AstraZeneca.

Det opplyste WHOs sjefforsker, Soumya Swaminathan, på pressekonferansen i dag.

Det vil bety store vaksinebestillinger for de selskapene som blir godkjent nå i første runde.

WHOs sjefforsker, Soumya Swaminathan, sier det vil ta lang tid å få distribuert vaksiner til alle som trenger det. Foto: Pool / Reuters

Trump krever vaksine-godkjenning

– Få de fordømte vaksinene ut NÅ, Dr. Hahn, tvitret presidenten i USA i ettermiddag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Stephen Hahn er direktør for mat- og legemiddeltilsynet, FDA.

The Washington Post, The New York Times og Associated Presss skriver i kveld at stabssjefen i Det hvite hus har gitt Hahn beskjed om at han må sørge for godkjenning i dag. Hvis ikke han gjør det, mister han jobben.

Men ingen av kildene i Det hvite hus er navngitte.

Det er vaksinen fra Pfizer-BioNTech det er snakk om, den samme som Storbritannia tok i bruk tidligere denne uka.

Vaksinen ble godkjent av et ekspertpanel i mat- og legemiddeltilsynet, FDA, i går. En offisiell godkjenning var uansett ventet i løpet av helgen.

USA nærmer seg nå 300.000 koronarelaterte dødsfall.

Guvernøren i delstaten New York, Andrew Cuomo, opplyste i dag at 170.000 doser fra Moderna vil være klare førstkommende søndag eller mandag. Uken etter vil ytterligere 346.000 doser ankomme.

New Yorks drosjesjåfører ber Pfizer om å donere 30.000 doser koronavaksine til sjåfører som frakter pasienter til og fra vaksineavtaler. Foto fra 9. desember. Foto: Michael M. Santiago / AFP

Samtidig ble det klart at det blir slutt på innendørs servering på restauranter i New York City fra neste uke.

Knapphet

WHOs sjefforsker, Soumya Swaminathon, minnet i ettermiddag om at det i mange måneder framover vil være knappet på vaksiner i verden. Hun ønsker å prioritere eldre og helsearbeidere.

I praksis blir det sannsynligvis mange kamper både globalt og lokalt om hvem som skal få de ettertraktede vaksinene først.