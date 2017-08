Norske Iselin i Barcelona: – Flere hundre mennesker skrek «løp, løp, løp»

«Dusinvis» av mennesker er truffet av en varebil på eller ved plassen Plaça Catalunya i Barcelona, melder La Vanguardia og andre lokale medier.

I 17.45-tida sier politiet at det dreier seg om et terrorangrep, melder Ap. Bakgrunnen for denne konklusjonen er foreløpig ikke kjent.

Norske Iselin Koonings (21) er i Barcelona på ferie, og gikk i en sidegate da det smalt.

– Vi gikk på Placa Real, et par hundre meter fra Ramblas. Flere hundre mennesker skrek løp, løp, løp, sier Iselin på telefon fra Barcelona.

Iselin og reisefølget løp da tilbake til leiligheten de bor i.

– Vi tenkte det var tryggere her, forteller Koonings, som har bursdag i dag.

– Så du selve hendelsen?

– Vi var i en sidegate, så jeg så ikke selve påkjøringen eller bilen, bare folk som løp. Det er mye mennesker i gatene, og mange turister, forteller Koonings til NRK.

– Ta kontakt med pårørende

Minst to mennesker er døde etter hendelsen, skriver det katalanske mediehuset Televisio 3. Ifølge avisa El Periodico har to væpna menn tatt seg inn i en bar i sentrum av byen. Ytterligere informasjon om dette er ikke kjent.

Utenriksdepartementet sier til NRK at det er for tidlig å si om nordmenn er rammet av terroren, og at de fortsatt jobber med å få oversikt over situasjonen.

– Vi vil oppfordre nordmenn som er i Barcelona om å ta kontakt med sine pårørende, sier Ane Haavardsdatter Lunde, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet.

Shoppingturen endte i kaos

Venninnene Tina Elise Nilsen og Ina Sofie Myrdal var på vei til handlegaten da de hørte de første sirenene.

– Vi skulle bort på La Rambla for å shoppe litt. På veien så vi at det kom ambulanser og politi, og trodde at det kanskje hadde skjedd en ulykke, sier Nilsen til NRK.

I BARCELONA: Tina Elise Nilsen og Ina Sofie Myrdal. Foto: Ina Sofie Myrdal

Da venninnene kom frem til området rundt La Rambla forstod de alvoret i situasjonen.

– Området er stengt av med sperrebånd og det er helt fullt med politi med maskingevær. Det er faktisk ganske heftig, sier Nilsen.

– Hvordan opplevde dere situasjonen?

– Surrealistisk. Du tror ikke at du selv skal stå midt oppi det. Det var så mye som skjedde på en gang. Så begynte familie og venner å ringe, og da skjønte vi mer av hva som hadde skjedd. Vi ble redde, sier Nilsen.

Når NRK snakker med Nilsen er de to venninnene på vei tilbake til hotellet.

– Vi hadde snakket litt om muligheten for at noe sånt skulle skje, for det har jo vært flere hendelser i Europa. Men at noe sånt skulle skje når vi er her er helt sprøtt.

– Fløy av gårde

Expressen har snakket med et vitne, svenske Hampus Hagander, som bor i Barcelona:

– Helt plutselig trykker en bil gasspedalen og kjører rett inn i folkemassen. Jeg vet ikke hvor mange mennesker bilen kjørte over. Tre-fire kropper bare fløy av gårde, forteller Hagander, og fortsetter:

– Folk begynte å løpe derfra i panikk. Det er masse tungt bevæpnede politi her, og de har sperret av flere kvartaler.

