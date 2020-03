View this post on Instagram

I dag er det 8. Mars og den internasjonale kvinnedagen. En dag det dessverre fortsatt er behov for å markere. Dette er mine to gode venner Kaitlyn og Ellie. De er mødre i USA. Kaitlyn møtte jeg en av mine første uker her, da jeg intervjuet henne om hvordan det er å være kvinne og mor i USA. For henne ble det lett å velge å være hjemmeværende fordi barnepass her i USA koster så mye at det ikke gav store økonomiske utslag å være hjemme for å passe barna. Ellie er sykepleier. Hennes arbeidsdag er fra 8-17.30. Hun er heldig og har hjemmekontor, men sliter med å få til henting på skole og barnehage når arbeidsdagene er så lange. Hun drømmer om å kunne være hjemme hun også. Eller bosatt i Norge, som hun spøkefullt sier. . Vi har kommet langt i Norge. Vi har mange gode ordninger for familier. Mange flere enn her i USA. I dag saksøker det det amerikanske kvinnelandslaget det amerikanske fotballforbundet for «institusjonalisert kjønnsdiskriminering». De hevder å få 40 prosent av godtgjørelse mennene får. Søksmålet gjelder også andre forhold. Selv husker jeg hvordan mitt fotballlag, da jeg var liten, ofte endte med å trene på rødstubben og ikke på den fine grassmatta, fordi vi (tilfeldigvis?) hadde fått treningstid på kampdager. Personlig synes jeg det er helt sykt at det fortsatt eksisterer store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i samme sektorer. Nylig skrev nettavisen at mannlige finansmeglere i snitt tjener nærmere 50.000 kroner mer enn sine kvinnelige kollegaer - I MÅNEDEN. . Jeg tenker at lik lønn for likt arbeid en selvfølge. Men det er ikke alle som tenker slik, og det er noe vi fortsatt må kjempe for. Også i Norge. Jeg er så heldig at jeg er akkurat innenfor å kunne kalle meg for et medlem av "Millenium-generasjonen". Jeg håper og tror at når min generasjon inntar ledelseskontorene flere steder, så vil det bli endring. Vi finner oss ikke i å bli betalt mindre for å utføre samme jobb som våre mannlige kollegaer. Enn så lenge får vi bare fortsette å heve stemmen - og håpe på at noe snart vil skje. God 8.mars folkens! #lipstickmafia #womensday2019 #iwd2019 #kvinnedagen #kvinnedagen2019