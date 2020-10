Norsk lege: Trumps medisin brukes i alvorlige tilfeller

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Deksametason er et kraftig betennelsesdempende legemiddel. Det brukes i alvorlige tilfeller av sykdommen, der folk har pustebesvær, sier Fridtjof Lund-Johansen, forsker ved Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin på Rikshospitalet.

Han viser til at WHO har gitt klare retningslinjer for når medikamentet skal brukes, og at det bare skal gis til pasienter som har klare problemer med å puste.

I hvilken grad president Trump har hatt pustebesvær, er uklart. Legene hans har påpekt at presidentens oksygenmetning har sunket ved to tilfeller, og han skal ifølge amerikanske medier ha fått oksygen i en kort periode. Samtidig har Trump i flere videoer de siste dagene fremstått i god form.

Trumps bruk av deksametason kan bety at han er sykere enn vi tror, sier forsker Fridjof Lund-Johansen ved Rikshospitalet. Foto: OUS

– Det spekuleres i om han er sykere enn vi tror, eller om legene bare pumper i presidenten alt de kan komme på. Eller om det kanskje er Donald Trump selv som sier at dette vil jeg ha, og ingen tør å si ham imot. Det er helt umulig å vite, sier Lund-Johansen.

Presidenten blir skrevet ut fra Walter Reed natt til tirsdag norsk tid, etter kun 72 timer på sykehuset. Dette sa legene om Trumps tilstand:

Redusert dødelighet

Deksametason har vist seg å redusere dødelighet i alvorlig syke pasienter, men frarådes for pasienter som ikke trenger oksygentilførsel, ifølge amerikanske retningslinjer.

Legemiddelet skal bare gis til pasienter med oksygenmetning under 90 %, rask pustefrekvens eller anstrengt pust, sier seksjonsleder Andreas Barrat-Due ved Oslo universitetssykehus. Han er med å lede den norske innsatsen i WHO-studien Solidarity, som prøver ut ulike legemidler mot covid-19.

Mange norske pasienter som kom til sykehusene i mars ville vært dårlige nok til å få deksametason, mener Andreas Barrat-Due ved OUS. Foto: Terje Pedersen / N

– Du trenger ikke være intubert og ligge i koma. I praksis tror jeg mange av pasientene vi fikk inn i Norge i mars – unge som var ganske dårlige – lett ville havnet i den kategorien at de fikk deksametason, sier Barratt-Due.

Han stusser over at Trump får en medisin ment for alvorlig syke pasienter, samtidig som han nå skrives ut av sykehuset.

– Det kan ha vært den fredagskvelden, som så snudde og at han fort ble bedre. Men jeg er enig i at det ser litt rart ut.

Helt ny behandling

President Trump har også fått et syntetisk antistofflegemiddel, en ny behandling som fortsatt ikke er utprøvd på norske pasienter.

– Jeg har tro på det. Det er logisk at antistoffer som binder viruset og hindrer det å gå inn i cellene vil virke, om du gir det på et tidlig tidspunkt. Trump har fått en skikkelig hestedose, 8 gram, som er ekstremt mye antistoff, sier Lund-Johansen.

SYNTETISK: Forskere i selskapet Regeneron i laboratoriet der de utvikler syntetiske antistoffer mot covid-19. Foto: AP

Foreløpig er det bare noen få pasienter som har fått såkalte monoklonale antistoffer gjennom studier, og utenfor studier er det nesten ingen pasienter som har fått det.

– Det er slik at man må bruke utprøvende behandling i mange sykdommer der man ikke har god behandling. Vanligvis foregår det innenfor studier. Her er det en helt spesiell pasient som da får behandling som ellers er under utprøving. Trump er en av tre pasienter som har fått antistoffpreparat utenfor studier i USA. Det har nok helt klart sammenheng med hvem han her, sier Lund-Johansen.

– Tar han ikke da også en risiko?

– Jo, det er en risiko ved all behandling. Men han har tross alt ganske stor risiko for å bli alvorlig syk av covid-19 også. Sjansen for alvorlig bivirkning fra disse medisinene er mye mindre enn sjansen for at han skal bli alvorlig syk.