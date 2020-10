Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lege Sean Conley, som har hovedansvaret for Trumps behandling, bekreftet at planen er at presidenten skal skrives ut mandag:

– De siste 24 timer har tilstanden hans forbedret seg. Han har ikke hatt feber de siste 72 timene, han puster som normalt.

– Selv om han ikke er helt frisk ennå, mener vi det er trygt å sende ham hjem, sa Conley.

Etter planen skal presidenten tilbake til Det hvite hus, hvor behandlinga skal fortsette med tilsyn hele døgnet.

Ifølge legen er de forsiktige optimistiske og «på vakt».

Trumps leger møtte pressen utenfor sykehuset der han får behandling. Foto: Saul Loeb / AFP

Flere doser av Remdesivir

Søndag kveld fikk presidenten den tredje dosen av legemiddelet Remdesivir, og han skal få en ny dose nå i kveld før han reiser hjem, forklarte legene på en pressekonferanse utenfor sykehuset.

De planlegger å gi Trump en femte dose i morgen. Legen bekreftet at Trump har fått tilført oksygen to ganger. Han har ikke hatt nevrologiske symptomer.

På spørsmål fra pressen på hvordan det kunne være trygt for Trump å kjøre en tur med bil i går, svarte Conley at presidenten var nøye overvåket og at man gjorde alt man kunne for at både han og sikkerhetsfolkene skulle være trygge.

Legen ville ikke svare på når Trump sist hadde hatt en negativ koronatest.

Conley sa at legene er forsiktig optimistiske på Trumps vegne, men sa at han ikke ville puste lettet ut før mandag.

– I løpet av de neste dagene vil vi vite mer om sykdomsforløpet, sa han.

– Føler meg bedre for 20 år siden

Legen ønsket ikke å svare på om han er enig i det Trump skrev på Twitter om at man ikke skal være redd for covid.

Videre i twittermeldinga mandag kveld skrev Trump at han føler seg bedre enn han gjorde for 20 år siden.

«Vi har utviklet, under Trump-administrasjonen, noen virkelig bra legemidler og kunnskap,» skriver han.

– Presidenten har vært en fenomenal pasienten mens han har vært her, sa lege Sean Conley. Han sa Donald Trump ikke har presset på for å få legene til å skrive ham ut. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Ifølge CNN skal flere av Trumps rådgivere ha oppfordret ham til å bli på sykehuset til senest mandag morgen.

– Presidenten har vært en fenomenal pasienten mens han har vært her. Han har jobbet hele tiden. Vi har diskutert hva som trygt og fornuftig og han har ikke presset på, sa Conley på spørsmål fra journalistene.

Legen ville ikke svare på spørsmål om det er gjort spesielle funn på røntgenbildene av presidentens lunger. Covid-19 kan forårsake alvorlige lungeskader og lungebetennelse. Conley svarte at han ikke kunne svare på spørsmål om dette.

Flere i indre krets smittet

Den amerikanske presidenten har blitt behandlet ved militærsykehuset Walter Reed siden fredag. Da ble det kjent at Trump hadde testet positivt for korona.

Siden det ble kjent at presidenten har covid-19, har en rekke personer i hans indre krets også fått påvist viruset. Flere av dem tilhører presseavdelinga i Det hvite hus.

Motstridende opplysninger

Legegruppa som behandler Trump sa i helga at presidenten var på bedringens vei og «føler seg bra».

Samtidig har det kommet motstridende opplysninger om hvor alvorlig tilstanden til Trump er.

Legene erkjente, etter spørsmål fra journalister, at presidenten har opplevd to tilfeller av oksygenfall. Selv om han ikke skal ha hatt pusteproblemer, skal han ha fått tilført oksygen og fått behandling med steroider. Legemiddelet brukes vanligvis av pasienter som har et alvorlig forløp av covid-19.

Presidenten selv skal ha krevd å bli utskrevet fra sykehuset søndag. Mandag skulle legegruppa vurdere om han er frisk nok til å bli flyttet til Det hvite hus og fortsette behandlinga der.

Biden villig til å møte presidenten som planlagt

Da det ble klart at Donald Trump var blitt smittet, ble det stilt spørsmål om hvorvidt debattene mellom presidentkandidatene kunne gå som planlagt.

Tidligere i kveld sa Demokratenes kandidat Joe Biden at han er villig til å møte koronasmittede Trump til debatt senere i oktober, hvis ekspertene mener det er trygt.

Biden snakket med journalister like før han skulle fly til et valgkamparrangement i Florida. Han var ikke tydelig på om han selv mente at debatten skulle gjennomføres, men sa at han ville høre på ekspertene.

– Hvis forskerne sier at det trygt, og hvis avstanden er trygg, så er det greit, sa Biden.

De to kandidatene sto cirka tre meter fra hverandre under den forrige debatten. Ingen av dem brukte munnbind.

