Norges utenriksminister: – Funn av drepte sivile i Butsja kan ikke forbigås i stillhet

Ukraina anklager Russland for krigsforbrytelser etter funn av drepte sivile i Butsja, som inntil nylig ble kontrollert av russiske styrker.

Bilder av drepte mennesker i gatene har sjokkert og fordømmes over hele verden. Ukraina hevder også at det er funnet hundrevis av drepte i en massegrav og har bedt om et møte i FNs sikkerhetsråd tirsdag.

NRKs utenriksreporter Morten Jentoft med fotograf Mohammed Alayoubi var i helgen i Butsja og så de døde som lå strødd i gatene.

– Det vi har sett er nesten ikke til å beskrive, noe av det aller sterkeste jeg har opplevd som journalist, fortalte Morten Jentoft i nyhetssendinger søndag.

Det ligger døde i gatene i Butsja i Ukraina. NRKs korrespondent Morten Jentoft forteller om grusomme syn. Du trenger javascript for å se video. Det ligger døde i gatene i Butsja i Ukraina. NRKs korrespondent Morten Jentoft forteller om grusomme syn.

Rystet

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt mener dette er mer alvorlig enn i vanlig krig.

– Det er rystende dokumentasjon som NRK viser fram. Vi må ikke nå tenke at krig er krig da dør folk. For dette er noe helt annet.

– Dette er angrep på sivile, det er i strid med det som er krigens folkerett og derfor må dette undersøkes. FN har oppnevnt en undersøkelseskommisjon som er ledet av en nordmann Erik Møse, og det er veldig viktig at vi får dokumentert hva som er skjedd.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har nå sendt en formell henvendelse til den internasjonale straffedomstolen og bedt om at det blir sendt folk til Butsja for å samle bevis for det de mener er russiske krigsforbrytelser. Det ønsker Huitfeldt å imøtekomme.

– Jeg reiser til Berlin i kveld for å møte flere utenriksministre. Jeg mener at det er viktig at vi får dokumentert dette, så jeg vil imøtekomme det som er hans ønsker i denne saken. Dette kan ikke forbigås i stillhet.

Det var lørdag at de grufulle bildene fra Butsja ble kjent, etter at ukrainske styrker hadde tatt forstaden tilbake fra russiske styrker. Videoer som viste døde i gatene gikk verden rundt.

Russland hevdet at det hele var iscenesatt. Nå har NRKs journalister selv dokumentert de mange døde og voldsomme ødeleggelser.

Provokasjon

Russland hevder bildene er arrangert av ukrainske styrker, og landets viseambassadør i FN, Dmitrij Poljanskij, har bedt om et møte Sikkerhetsrådet mandag.

Russland begrunner dette med henvisning til «den åpenbare provokasjonen fra radikale ukrainere».

– Det er helt absurd, og det er det de ønsker å fremme i FNs sikkerhetsråd. At dette er provokasjoner fra ukrainsk side. Det sier noe om hvordan det russiske krigsmaskineriet nå legitimerer disse grusomme handlingene, forteller Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt til NRK.

Både Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og den britiske statsministeren Bortis Johnson vurderer nåytterligere sanksjoner mot Russland etter bildene av døde i byen Butsja ved Kyiv. Det tror også Huitfeldt vil komme. Men hvilke sanksjoner er for tidlig å si. Forhandlinger derimot har Huitfeldt ikke håp om.

– Vi skal aldri gi opp håpet om forhandlinger, men slik situasjonen ser ut nå så ser det veldig mørkt ut.

– Minner om Bosnia for 25-30 år siden

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole sier det er sjokkerende bilder som kommer fra Butsja.

– Det minner om ting vi så i Bosnia for 25–30 år siden. Vi har ikke sett lignende i Europa siden den gang, sier han til NRK.

Karlsen tror det er et bilde på hvor brutalt den russiske militærmakten farer fram.

– Russland er et mye tøffere og brutalt samfunn enn Norge, og det ser vi på mange områder – hvordan politiet opptrer og ikke minst hvordan militæret opptrer. Det har de historie for, både i Syria og Tsjetsjenia.