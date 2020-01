Norges skattedirektør god venn med Russlands nye statsminister

– Jeg ble overrasket.

Det sier Hans Christian Holte på spørsmål fra NRK om hvordan han reagerte da nyheten kom onsdag om at Russlands president Vladimir Putin hadde bestemt seg for å foreslå Mikhail Misjustin som landets nye statsminister.

– Vi hadde avtalt et telefonmøte på tirsdag denne uken, men Misjustin var 15 minutter for sein. Han beklaget seg og sa årsaken var han hadde vært i et møte med president Vladimir Putin for å diskutere presidentens tale til nasjonen dagen etter.

– Så sannsynligvis var dette et tegn på at han var involvert i det som skulle ende med at han nå altså er Russlands nye statsminister.

Kjent Misjustin i sju år

Holte forteller at han ble kjent med Mikhail Misjustin i 2013. Det året overtok Holte som skattedirektør i Norge og dro også til Moskva for å delta på en større konferanse i regi av den økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD.

Russland er formelt ikke medlem av OECD, men samarbeidet på flere områder, blant annet når det gjelder skattelegging.

Skattedirektør Hans Christian Holte viser bilder fra et av sine mange møter med den nye russiske statsministeren Mikhail Misjustin. Foto: Morten Jentoft

– Vi har ikke snakket mye politikk, og jeg har inntrykk av at Mikhail hele tiden har forholdt seg lojalt positiv til den politiske ledelsen i Russland, sier Holte.

– Han er ellers en meget energisk person, snakker godt engelsk og har gjennom dette bidratt godt inn i internasjonale forbindelser. I tillegg har han helt siden han overtok som russisk skattedirektør i 2010, vært drivkraften for den digitaliseringen som har skjedd innefor den russiske skatteadministrasjonen.

Har digitalisert det russiske skattesystemet

Og her er det ingen tvil om at Mikhail Mishustin kan vise til gode resultater. Ikke minst gjelder det inntekten fra skatt i form av merverdiavgift på salg av varer og tjenester, som økte med 64 prosent fra 2014 til 2018, samtidig som forbruket i samme periode bare økte med 21 prosent.

Det at stadig flere russere nå kan ordne sine skattespørsmål via internett og digitale løsninger, med en flat skatteprosent, har gjort at det å betale skatt har blitt noe som mange aksepterer som naturlig og viktig.

– Men samtidig er det slik at det russiske skattesystemet er svært sentralisert, der alt blir kontrollert, noe som kanskje ikke hadde vært mulig eller ønskelig hos oss, sier Holte.

Skattedirektør Hans Christian Holte under en lunsj med sin daværende kollega Mikhail Misjustin utenfor Moskva i 2017. Foto: Privat

Ishockey-entusiast

Holte beskriver Misjustin som en omgjengelig mann.

– Mikhail Misjustin er en jovial og høflig mann, sier Holte, som nok regner med at det ikke blir så mye tid til kontakt med sin russiske venn nå når han er utnevt til Russlands nest mektigste mann.

I 2017 var han Misjustins gjest i to dager og ble blant annet tatt med på helikoptertur til et senter for skattekontroll litt utenfor Moskva.

– Men seinest da vi snakket sammen på tirsdag inviterte han meg bortover, sier Holte, som fortreller at den nye russiske statsministeren er en sportsinteressert mann, som er spesielt interessert i ishockey.

Det kan bli lenge til neste gang Hans Christian Holte får anledning til å møte Mikhail Misjustin igjen. Foto: Privat

– Jeg gratulerte ham med de gode resultatene for de mannlige russiske langrennsløperne, men det var han ikke interessert i.

Det er ishockey som gjelder for Misjustin, som er kjent som en ivrig fan av og styremedlem i Moskva-klubben CSKA, en av toppklubbene i KHL-ligaen. styremedlem.

Michael Misjustin har besøkt Norge flere ganger, seinest i 2017, og Norge og Russland har hatt et tett samarbeid i forbindelse med utviklingen av digitale tjenestene innenfor skattlegging.

Mikhail Misjustin ble født i Moskva i 1966, han er gift og har tre barn. Russiske medier skriver torsdag at han bor et av de eksklusive områdene langs Rublovskoje-veien utenfor Moskva, og at han og hans kone eier eiendommer til en verdi av rundt 100 millioner norske kroner.