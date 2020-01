Den nye russiske statsministeren startet dagen med å møte lederne for de fire partiene som er representert i Statsdumaen, underhuset i det russiske parlamentet.

Deretter skal han spørres ut av de folkevalgte.

Men det er stort sett bare en formalitet, president Vladimir Putins støtteparti Forent Russland har et overveldende flertall i forsamlingen, og partiet har allerede enstemmig godkjent Misjustins kandidatur.

Hvem er den nye statsministeren?

Det slo ned som en politisk bombe i går da Dmitrij Medvedev gikk av som statsminister sammen med hele sin regjering.

Og overraskelsen var også stor da president Putin nominerte den temmelig ukjente Mikhail Misjustin som ny statsminister.

Han har vært russisk skattesjef i om lag ti år, og har praktisk talt ingen politisk erfaring.

Navnet hans er også temmelig ukjent i det russiske samfunnet.

Russiske medier er usikre på om Misjustin kommer til å være en overgangsfigur som statsminister, eller om Putin har tenkt på 53-åringen som sin etterfølger.

Mindre makt til presidenten

I sin tale om rikets tilstand i går, foreslo president Putin omfattende endringer i måten Russland skal styres på.

UT AV DET BLÅ: President Vladimir Putin nominerte i går overraskende den føderale skattesjefen Mikhail Misjustin som ny statsminister. Foto: Alexei Nikolsky

Han vil overføre makt fra presidenten til parlamentet, heretter skal de folkevalgte kunne utnevne statsminister og regjeringsmedlemmer. Tidligere har presidenten gjort dette.

I disse endringene ligger det også at statsministeren kommer til å få mer makt.

Russiske kommentatorer mener at Putin nå planlegger hvordan han skal kunne styre Russland etter at han går av som president, senest i 2024.

– Å være den eneste lederen for resten av livet, den som tok over hele landet som sin eiendom, det er det eneste målet for Putin, uttaler opposisjonslederen Aleksj Navalny ifølge nyhetsbyrået Afp.

– Alle de annonserte forandringene indikerer at Putin ønsker å fortsette som nummer en i landet, uten noen konkurrenter, sier den uavhengige kommentatoren Maria Lipman.

Medvedev forsvinner ikke

I går sa president Putin at han har tilbudt avtroppende statsminister Medvedev å bli nestleder i det russiske Sikkerhetsrådet.

FORSVINNER IKKE: Dmitrij Medvedev (t.h.) fortsetter som en av president Putins nærmeste medarbeidere, selv om Mikhail Misjustin overtar som statsminister. Foto: SPUTNIK / Reuters

Medvedev har i svært mange år vært Putins viktigste politiske medarbeider.

Fra 2008 til 2012 var han president mens Putin ventet på å kunne komme tilbake som landets leder i to nye perioder.

Medvedev kommer fortsatt til å være i Putins nærmeste krets, og russiske eksperter lurer på om han kan komme til å bli Russlands neste president.

I så fall med mindre makt enn det Putin har i dag.