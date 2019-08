Norge og Russland i strid om Nordøstpassasjen

Det er i et intervju med den regjeringsvennlige russiske avisen Izvestija, gjengitt av nyhetsbyret Tass, at Norges utenriksminister Ine Marie Søreide sår tvil om mulighetene for en stor økning av skipstrafikken fra Barentshavet nord for Russland til Beringstredet og de asiatiske markedene i øst.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides uttalelser om Nordøstpassasjen får stor oppmerksomhet i russiske medier. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Slik jeg ser det er det store problemer knyttet til dette. Det gjelder søk og redning og utilstrekkelig infrastruktur langs en sjørute i et tøfft klima, sier Søreide til «Izvestija».

– Dette gjør oppgaven med å gjøre denne ruten lønnsom vanskelig, mener den norske utenriksministeren.

Ikke havner på Svalbard

Søreide avviser også ideen om å bygge ut havnene på Svalbard i forbindelse med økt skipstrafikk gjennom Arktis. Dette er en tanke som russiske eksperter tidligere har fremmet.

Izvestija har også bedt den russiske ambassaden i Oslo om en kommentar til den norske utenriksministerens uttalelse, og seniorrådgiver Vladimir Isupov sier at Norge i denne saken er observatør, ikke deltaker.

Den nye russiske terminalen for LNG-gass i Sabetta har vært med på å øke skipstrafikken gjennom Nordøstpassasjen. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / Afp

– Norske myndigheter følger med på de mulighetene som vil åpne seg etter hvert som sjøruten gjennom Nordøstpassasjen blir tilgjengelig året rundt seg, sier Isupov til Izvestia.

Isupov legger også vekt på at utviklingen av sjøruten gjennom Nordøstpassasjen først og fremst er en intern russisk sak.

Økende trafikk

I 2018 ble det fraktet rundt 18 millioner tonn gods gjennom Nordøstpassasjen, en økning på 70 prosent fra 2017, ifølge russiske myndigheter. Den russiske presidenten Vladimir Putin har sagt at målet er å øke den årlige mengden gods via den nordligere sjøruten til 80 millioner tonn innen 2024.

Russlands president Vladimir Putin på besøk på en isbryter i Murmansk. Putin har arbeidet hardt for å øke skipstrafikken gjennom Nordøstpassasjen. Foto: ALEXANDER NATRUSKIN / REUTERS

Den nordlige sjøruten er langt kortere mellom asiatiske havner og Europa enn den vanlige ruten gjennom Suezkanalen.

I gjennomsnitt bruker et skip 35 dager fra Shanghai i Kina til Rotterdam i Nederland gjennom Arktis, mens de bruker rundt 48 dager gjennom Suez og Middelhavet.

Russland sjøsatte verdens største isbryter

Men Russland har møtt kritikk fordi landet ønsker full kontroll skipstrafikken gjennom Nordøstpassasjen, noe mange land mener er brudd på internasjonale regler for fri ferdsel på havene.

USAs utenriksminister Mike Pompeo trakk fram dette da han i sin tale på det arktiske toppmøtet i Rovaniemi i mai i år gikk hardt ut mot den han kaldte aggressiv framferd fra Russland og Kina i nordområdene.