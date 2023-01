Selskapet til Richard Branson gikk på en skikkelig smell natt til tirsdag. Virgin Orbit greide ikke å nå rommet.

Planen var å sende opp satellitter med hjelp av en ombygd 747-jumbojet som tok av fra en flyplass i England. Flyet hadde med seg en romrakett under vingen.

Raketten feilet og satellittene er nå skrap på havets bunn.

Hadde Virgin Orbit og Virgin-gründer Branson fått til dette, så ville de ha blitt historiske. Da hadde de sørget for at Storbritannia ble det første landet i Europa som sendte opp satellitter fra eget territorium.

SKUTT OPP FRA FLY: Med et ombygd fly fra Virgin-flåten, døpt Cosmic Girl, skulle raketten Launcher One sende satellitter ut i rommet. Det gikk dårlig. Foto: AP

Norge kan vinne

På Andøya i Nordland er nå nesten alt klart for den første oppskytningen. Fra det som før bare ble kalt rakettskytefeltet er planen å sende satellitter ut i rommet.

Det har vært mange oppskytninger på Andøya, men de har vært med relativt puslete raketter. De har ikke vært i stand til å plassere satellitter ut i rommet.

BYGD NYTT: Klemt inn mellom hav og fjell på Andøya ligger romhavnen. Stedet gir romraketter gode muligheter til å lykkes. Foto: Tore Meek / NTB

– Det har vært noen humper i veien, men vi er i gang, sier ordfører i Andøy kommune, Knut Nordmo.

Han forteller om et 20-talls konsekvensutredninger og en del utfordringer med de statlige investeringene. Nye anlegg og bygg er nå klare.

– Dette blir spennende. Det vi også er opptatt av er hva som kommer av ringvirkninger i form av turisme og arbeidsplasser, sier Nordmo.

MYE NYTT: Det har vært stor byggeaktivitet ved Andøya Spaceport. Foto: Andøya Spaceport

Slutten av året

Satellittene skal skytes opp fra det som nå heter Andøya Spaceport.

– Vi tok over byggene i forrige uke. Det mangler fortsatt noe med oppskytningsplattformen, opplyser daglig leder i Andøya Spaceport, Ingun Berget.

Planen har i lang tid vært at første oppskytning skal skje i år.

– Det er fortsatt målet. Vi ferdigstiller plattformen i løpet av vårparten og så burde det være klart for oppskytning mot slutten av året, forteller Berget.

LIGGER I LØYPA: Her på kysten av Shetland skal selskapet SaxaVord forsøke å bli de første. Foto: Saxavord

Flere om beinet

Virgin Orbit kan fortsatt ha ambisjon om å gjennomføre oppskytning fra Storbritannia. Fra før har de hatt fire vellykkete oppskytninger i USA. Finner de feilen, og dersom kundene er med videre, kan det komme et nytt europeisk forsøk snart.

På Shetland er SaxaVord Spaceport langt fram i løypa. Deres plan er også oppskytning mot slutten av dette året.

Svenskene åpner det som kalles Spaceport Sweden fredag denne uken. Anlegget ligger i Kiruna.

GODE MULIGHETER: Svenskene har skutt opp sine forskningsraketter fra Esrange i Kiruna. Nå har de bygd ferdig Spaceport Sweden på stedet, og ønsker å bli de første. Foto: MARC PREEL / AFP

– De har ennå ikke delt noen informasjon om hvilke bæreraketter som vil skyte opp fra Kiruna, så det er et åpent spørsmål om når de faktisk er klar, sier Berget om svenskene.

Avhenger av kunden

Det som nå er kunden til Andøya Spaceport er det tyske firmaet ISAR Aerospace.

De utvikler bæreraketten Spectrum. Den kan sende opp tusen kilo i lav jordbane.

UNG GJENG: ISAR er et nytt selskap med unge medarbeidere. Josef Fleischmann har investert mye tid og ingeniørkunnskaper i selskapet. Foto: ISAR

– Ja, planen er å ha raketten klar til første oppskytning i år, sier Josef Fleischmann. Han er driftsdirektør i ISAR.

Josef forteller om en lang rekke tester som gjenstår og en lang rekke tester de har gjennomført.

– Mye kan gå galt når du utvikler noe nytt. Må vi endre på noe av betydning med for eksempel motorene kan det ta tid, men vi er veldig optimistiske, sier Fleischmann.

GROVT SKYTS: Med sine 28 meter vil Spectrum bli den største raketten som noensinne er avfyrt i Norge. Foto: ISAR

Kappløp ikke viktig

– Jeg skjønner at det foregår et romkappløp, men det viktige er at romhavnen blir bærekraftig for både Andøya, Norge og miljøet, sier Berget.

Hun tror egentlig at Virgin Orbit vil prøve igjen, og at det vil skje før noen andre i Europa er klare.

– Det de gjør er å sende opp raketter fra fly. Det er ikke det samme som oss. Vi sender opp direkte fra bakken. Jeg tror fremdeles vi har en god mulighet til å bli de første til å gjøre det, sier Berget.