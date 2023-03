Nordmann mistenkt for å ha filmet kastrering

Den groteske virksomheten skal ha vært gjort sammen med åtte andre menn over en seksårsperiode.

Britiske medier omtaler en gruppe menn som har drevet med amputasjoner, blant annet på hverandre.

Evnukk-makeren

Filmer av handligene ble publisert på nettstedet evnukk-makeren. En evnukk betyr en kastert mann. Her kunne man abonnere for å se disse opptakene. Mennene skal ha tjent over 2 millioner totalt på denne virksomheten.

Nordmannen skal ha bodd i England i flere år, og blir omtalt som hovedmannen, ifølge flere britiske medier.

Anklagene involverer opptil 29 lovbrudd med det som blir omtalt som fjerning av kroppsdeler, handel med kroppsdeler og opplasting av videoer.

Anklagene omfatter fjerning av en manns penis, fastklemming av en annens testikler og frysing av et ben som krevde amputasjon.

Nordmannen er også siktet for oppbevaring og distribusjon av overgrepsbilder av barn.

Forklarte seg om amputasjoner

Da nordmannen møtte i retten i rullestol, fortalte han at han hadde fått fjernet benet, penis og en brystvorte.

De tre «operasjonene» skal ha blitt gjort av tre forskjellige menn, som alle er del av samme gruppering. Alle ble varetektsfengslet onsdag.

Alle «ofrene» skal ha vært del av en subkultur, der folk er villig til å gjennomgå «ekstreme kroppsmodifikasjoner».

Praksisen knyttes til et begrep omtalt som «nullos», en forkortelse for genital nullifikasjon ved å få penis og testikler fjernet.