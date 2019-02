Nordmann funnet død på Sri Lanka

– Vi er kjent med at en norsk borger skal ha avgått med døden på Sri Lanka, sier pressetalsperson Kari Eken Wollebæk i Utenriksdepartementet til NRK.

Kommunikasjonsrådgiver i Kripos Axel Due, sier til NRK at norsk politi har varslet nordmannens pårørende.

Lokale medier på Sri Lanka skriver at mannen har norsk statsborgerskap, men er opprinnelig fra byen Jaffna, helt nord i Sri Lanka. Han skal jevnlig ha reist til Sri Lanka. Det er lokalavisen New Jaffna som skriver dette.

Politiet har satt i gang etterforskning, og dødsfallet etterforskes som et drap. Det er skader på den avdødes kropp som er grunnen til at politiet mistenker at noe kriminelt har skjedd.

Wollebæk i Utenriksdepartementet opplyser til NRK at de yter bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for dødsfall av norske borgere i utlandet.