Nord-Korea-kjenner: – Helt usannsynlig med full atomvåpennedrustning

Møtet, som vil være det første mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder, skal etter planen finne sted i slutten av mai.

Dagblad-journalist Sun Heidi Sæbø, som utgir en portrettbok om Kim Jong-un, tror signalene om tøvær slår godt an i Nord-Korea.

PASSER INN I BILDET: Forfatter Sun Heidi Sæbø er usikker på om det historiske møtet faktisk kommer til å skje. – Men jeg tror nok at Trump er positiv til et møte, fordi dette passer veldig godt inn i det bildet han har av seg selv. Foto: Johanna Siring / Cappelen Damm

– Nord-Korea ønsker en form for anerkjennelse. For Kim Jong-un er det klart at det ville være et stort PR-gjennombrudd å få dette bildet ved siden av Donald Trump, sier hun.

– På lengre sikt sier Nord-Korea at de er ute etter å få en form for ikkeangrepspakt, eller en garanti om at de ikke skal bli angrepet av USA, slik som både Libya og Irak ble.

– Full nedrustning helt usannsynlig

Sæbø tror Nord-Koreas oppskytinger av raketter som sies å kunne true det amerikanske fastlandet er et viktig bakteppe for viljen til dialog.

– Jeg tror ikke vi skal tro på at de kommer til å gi opp sine atomvåpen. Det sier høytstående diplomater i den sørkoreanske administrasjonen jeg har snakket med. Tanken på en komplett og total, irreversibel nedrustning kan vi ikke tro på. Det er helt usannsynlig.

– Men at Kim Jong-un og Nord-Korea ønsker en form for avspenning, tror jeg er helt troverdig, sier Sæbø.

FARGERIK ORDBRUK: Nord-Koreas leder Kim Jong-un har blant annet omtalt USAs president Donald Trump som en senil, gammel mann. Kim har indirekte blitt kalt kort og feit, og en rakettmann på selvmordsoppdrag. Foto: - / AFP

– Ikke for moro skyld

Kritikere har advart mot følgene dersom samtalene ender dårlig. Etterretningssjef Mike Pompeo i CIA forsvarer imidlertid Trumps beslutning, og mener tida har kommet for å snakke med Kim.

Til Fox News søndag sa CIA-lederen at USA kjenner godt til risikoen, og understreker at de fortsatt stiller betingelser for at et møte kan finne sted.

Dette innebærer blant annet krav om at Nord-Korea må stanse atomvåpentestinga, tillate amerikanske militærøvelser i Sør-Korea og være villig til å diskutere atomvåpennedrustning.

USAs president gjør ikke dette for moro skyld, men for å «løse et problem», sa Pompeo.

Ennå ikke noe svar fra Kim

Ifølge Sør-Korea har de så langt ikke har fått noe formelt svar fra Kim Jong-un på om han ønsker å delta i et møte med USAs presiden.

– Pyongyang ønsker trolig først å se hvordan tilbudet ble mottatt i Washington, sier forsker Andray Abrahamian til BBC.

Sun Heidi Sæbø er usikker på om møtet faktisk kommer til å skje.

– Særlig fordi Trump-administrasjonen ikke er så samlet om dette som vi kanskje skulle tro, men jeg tror nok at Trump er positiv til et møte, fordi dette passer veldig godt inn i det bildet han har av seg selv.