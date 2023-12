Dette er president Javier Milei, Argentinas nye «Trump»

Den argentinske politikeren og økonomen Javier Milei setter individets frihet høyt. Staten er fienden og burde være så liten som mulig, mener han.

Markedet skal være fritt.

«Men hvis jeg hadde hatt et barn, så hadde jeg ikke solgt det», sa Milei i et oppsiktsvekkende intervju om barnesalg i juni i fjor.

Da hadde han argumentert for individets rett til å selge egne kroppsdeler som man vil. Kroppen er min eiendom, sa han. I hans ideelle samfunn har det meste en prislapp: Du kan selge både barn, våpen og organer.

Den nyinnsatte presidenten Javier Milei hilste folket sammen med søsteren Karina Milei søndag, som Milei kaller «sjefen». Han har sammenlignet henne med Messias, mens han er bare er den som forkynner hennes budskap. Foto: Julian Bongiovanni / AP

«Men her er det sårbare mennesker, som vil ende opp som slaver», sa en mann i avisa La Nacións paneldebatt og siktet til mulig menneskehandel.

«Nei, det er falske påstander», svarte Milei.

«Galningen» ble president

I går ble Javier Milei, kalt «El loco», eller galningen på norsk, innsatt som president i et kriserammet Argentina. Han vant siste runde i presidentvalget med 55,7 prosent av stemmene.

For velgerne er han mannen som endelig skal få slutt på korrupsjon og en tresifret inflasjon, han skal få orden på landets skakkjørte økonomi.

Javier Milei brøt med tradisjonen og valgte å snakke til folket i istedenfor de folkevalgte inne i Kongressen etter innsettelsesseremonien i Buenos Aires. Foto: Alejandro PAGNI / AFP

– Det finnes ikke penger, sa han under talen til folket utenfor Kongressen i går.

Dersom han ikke setter i gang med grove kutt i staten og privatisering av statelige selskaper, vil inflasjonen til neste år ende på 15 000 prosent, påsto Milei uten å forklare hvordan han regnet seg fram til tallet.

Inflasjonen i Argentina kan ende på rundt 200 prosent i år.

«Det er arven» fra den forrige regjeringen, sa han til applaus fra velgerne sine som tidvis rope «frihet», «Argentina» og at den politiske «kasten er redde».

– Det finnes ikke noe alternativ til sjokkterapi, sa han og la til at ingen annen president har arvet et så dårlig stilt Argentina.

Mileis visepresident er jurist Victoria Villarruel, som blant annet er imot selvbestemt abort og likekjønnet ekteskap. Hun har skrevet en bok om terrorangrepene gjort av geriljaen i Argentina på 70-tallet, før militærdiktaturet tok makten og kidnappet 30 000 i sin krig mot venstresiden. Foto: Matias Baglietto / Reuters

Han advarte også fagforeningene, som tradisjonelt tilhører venstresidepartiene, om at dersom de streiker, demonstrerer og blokkerer trafikken, ja, da vil de få kuttet sosialstønadene sine.

Noe av det viktigste han skal gjøre er å tette det offentlige underskuddet, som i Argentina har blitt betalt ved å ta opp lån eller trykke penger.

Han har sagt at han vil «sprenge» Sentralbanken og i helga avholdt følgerne hans en telys-markering utenfor lokalene som om det var en begravelse.

Fausto Bogado (til venstre) har kledd seg ut som Javier Milei under innsettelsen av sistnevnte søndag utenfor Kongressen i Buenos Aires. Motorsagen symboliserer alle kuttene Milei skal gjøre i staten. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

Dannet parti for to år siden

Økonomen Javier Milei ble først kjent som hissig paneldebattant i Argentina under koronapandemien.

På få år dannet han sitt eget parti, La Libertad Avanza (LLA), Frihetsfremskritt på norsk.

Milei bestemte seg for å bli politiker etter å ha fått et kall fra Gud, ifølge journalist Juan Luis González, som har skrevet den uautoriserte biografien «El loco» om Mileis vei til makten.

Journalist og forfatter Juan Luis González i nyhetsmagasinet «Revista Noticias» skrev biografien «El Loco» om Javier Milei og advarer mot at Milei ikke kan skille mellom fantasi og virkelighet. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

– 2020 var et veldig spesielt år for Milei. Det var pandemi med lockdown, han kranglet med bestevennen, og så døde psykologen hans og han sluttet å gå i terapi. Da hadde han dette utbruddet og begynte å si at Gud hadde valgt ham og gitt ham et kall: Å gå inn i politikken, sier Gonzalez til NRK.

Milei ble valgt inn som parlamentsmedlem for LLA i 2021.

– Det jeg har stusset mest over er hvordan Milei, som har vært en figur i mediene i sju år, hele tiden har snakket om hunden sin Conan som om han var i live, mens han i virkeligheten er død, forteller journalist González, som til vanlig jobber i nyhetsmagasinet «Revista Noticias».

Milei har et spesielt forhold til hundene sine, som alle er klonet i USA av den samme hunden Conan, som døde for flere år siden. Milei har lenge brukt medium for å snakke med den avdøde hunden, som han skal be om råd. Foto: Skjermdump

Mileis hund Conan, som han skal ta imot råd fra gjennom et medium som snakker med døde dyr, ble klonet i minst fire eksemplarer før han døde.

Da Milei søndag mottok president-septeret, en utsmykket stav, var den inngravert med hodene til den døde og de levende hundeklonene av rasen engelsk mastiff.

De er alle oppkalt etter de kjente økonomene Milton Friedman, Murray Rothbard og Robert Lucas.

President Javier Milei mottok det høytidelige septeret fra nå ekspresident Alberto Fernández. Enden er dekorert med hodene til hundene hans. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

– Det er umulig å forstå hva Milei tenker er fiksjon og hva han virkelig tror, eller om han ikke klarer å skille virkeligheten fra det som foregår i hodet hans, sier González, som har advart mot nettopp dette.



«Styrkene fra himmelen»

Milei er omgitt av unge liberaler i 20-årene, som har hjulpet ham å nå frem på TikTok og Instagram. De kaller seg «Styrkene fra himmelen», etter at Milei for noen år siden uttalte denne setningen hentet fra en jødisk frigjøring i år 166:

«Å seire i en krig kommer ikke an på antall soldater, det kommer an på styrkene som kommer fra himmelen».

Brødrene Erik (22) og Ian (18) Binder har begge capser med påskriften «Make Argentina great again». De liker både Trump og Milei. Selv om de ikke er medlem av partiet og "Styrkene fra himmelen" har de stilt opp og støttet dem i flere år. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

Hans spirituelle leder er en rabbiner og han siterer ofte jødiske tekster.

«Jeg kom ikke hit for å lede lam, jeg kom for å vekke løver», sier Milei ofte.

Etter å ha blitt valgt som president prioriterte han en reise til New York for å besøke en avdød rabbiners grav i tillegg til andre møter.

Vanskelig barndom

I flere intervjuer har Milei fortalt om en barndom preget av vold. Ved en anledning ble han banket opp av faren mens søsteren Karina besvimte ved siden av.

Søsteren ble fraktet til sykehuset og moren ringte hjem til Milei og sa at det hele var hans skyld.

Karina Milei er Javier Mileis søster og har en viktig rolle i partiet La Libertad Avanza. Hun har alltid stått stødig ved brorens side. Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

– Jeg snakker ikke med mine stamfedre, sa han i et intervju med TV-kanalen Telefe i 2018.

– Du kaller dem det, du sier ikke foreldre? spurte programlederen.

– Nei, fordi jeg deler ikke de etiske og moralske verdiene deres, svarte Milei, som sa han ikke hadde sett foreldrene sine på sju til åtte år.

«Jeg snakker ikke med mine stamfedre», sa Milei til journalisten i 2018. Nå snakker presidenten og foreldrene sammen igjen. Foto: Skjermdump

– Men for meg var dette en viktig opplevelse, for Kissinger (Henry Kissinger, tidligere utenriksminister i USA), sier at de beste øyeblikkene er kriser fordi da forsvinner de som har dummet seg ut og de inkompetente. De som blir igjen er de som har mot. Jeg kan være under maksimalt stress og finne løsninger som bare det, mens andre folk ikke tåler noe lenger, sa han.

Selv om han var et ensomt barn, var han en god keeper på fotballaget i Chacarita som tenåring. Siden var han vokalist i rockebandet «Everest», som spilte Rolling Stones-låter.

Han studerte økonomi.

– Akkurat slik som han er i livet nå, var han som målvakt. Han kastet seg til alle kanter uten å bry seg. Han var sterk, stor og halvt gal, derfor kalte vi ham «Den gale Milei», sa tidligere lagkamerat Gabriel Bonomi til avisa Infobae.

Milei og foreldrene har blitt venner igjen, og begge møtte opp i Kongressen til presidentseremonien i går.

En ung tilhenger feirer Javier Milei som president i helga. Milei har vært populær blant unge. Mange tusen argentinere har forlatt landet på grunn av dystre fremtidsutsikter til fordel for Europa og USA de siste årene. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

– Karina er Moses

Milei har derimot alltid hatt et nært forhold til søsteren Karina, som han kaller «sjefen». Hun er kvinnen bak hele valgkampstrategien til partiet.

Hun styrer også det økonomiske i La Libertad Avanza, som ikke drives etter en vanlig hierkisk og demokratisk partistruktur.

Karina kalles «sjefen» i partiet La Libertad Avanza, eller Frihetsfremskritt. Foto: Luis ROBAYO / AFP

I september spurte en journalist på TV-kanalen A24 om deres forhold, og Milei svarte:

– Du vet at Moses var en storslått leder, men han var ikke god til å forkynne. Derfor sendte Gud Aarón for at han skulle forkynne, forklarte Milei som tørket sine egne tårer.

– Karina er Moses og jeg er bare han som forkynner, sa han videre.

Søsteren har drevet et bilhjulforretning og har tatt kurs for å kunne snakke med dyr gjennom telepati.

Ved Milei sin side står også kjæresten, skuespilleren og imitatorkomikeren Fátima Flórez.

Presidentkandidat Javier Milei og kjæresten Fátima Flórez besøkte operahuset Colon i Buenos Aires før valget. «Milei, søppel, du er diktaturet» sang mange i publikum i pausen. Milei er svært kontroversiell. Foto: Ramiro Souto / AP

Kalte opp hundene etter økonomer

Mileis store idol er libertarianeren Murray Rothbard, forfatter av boka «Frihetens etikk».

I den boka argumentere Rothbard blant annet for at foreldre har rett til å slutte å gi sine funksjonshemmede barn mat slik at de dør.

Mileis partikollega og ekskjæreste, Lilia Leomine, uttalte i valgkampen at hun vil jobbe for en ny lov som tillater menn å fraskrive seg farskapet dersom kvinnen har lurt mannen til å gjøre henne gravid.

«Siden kvinner har privilegiet å kunne drepe sine egne barn, og fraskrive seg morsrollen, hvorfor skal menn ved lov måtte forsørge et barn», argumenterte hun og siterte Rothbard sin etikkbok på X, tidligere Twitter.

Ukrainas president hilste på søskenparet, som sammen styres La Libertad Avanza og nå Argentina søndag. Volodymyr Zelenskyj var den eneste som fikk et bilateralt møte med Milei på hans første dag som president. Milei støtter Ukraina. Foto: Reuters

Inngått allianse med de konservative

Til tross for at Milei gikk til valg på å kvitte seg med den politiske, korrupte kasten, gjorde han en hemmelig avtale med det konservative PRO-partiet etter første valgrunde.

Patricia Bullrich stilte som presidentkandidat for «Juntos por el cambio»-koalisjonen, men da hun ikke fikk nok stemmer til å gå videre til siste og avgjørende valgrunde, ble hun med som støttespiller på Milei sin valgkamp. Nå er hun belønnet med å bli sikkerhetsminister. Foto: DIEGO LIMA / AFP

Nå har han utnevnt flere av deres mangeårige politikere til ministre i sin regjering.

«Juntos por el cambio»-koalisjonen, som PRO var en del av, er dypt splittet etter at lederne inngikk den hemmelige pakten med Milei.

Milei har nemlig mindretall i Kongressen og er avhengig av å samle stemmer. Han har tidligere sagt at dersom de folkevalgte ikke stemmer gjennom sakene hans, så vil han avholde folkeavstemninger.

Han tror ikke på klimaforandringer og vil gå tilbake på loven som tillater selvbestemt abort.