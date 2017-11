New York Times: Flynn vurderer å samarbeide med Mueller

Inntil nå har det foreligget en avtale mellom advokatene til Trump og Flynn, der de har utvekslet informasjon med hverandre i forbindelse med spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget.

Spesialetterforsker Robert Mueller. Foto: Charles Dharapak / AP

Nå har Trumps advokater blitt varslet om at denne avtalen er avsluttet, sier fire av personene som er involvert i saken til New York Times.

Det tyder ifølge avisen på at Flynn enten allerede samarbeider, eller i det minste har begynt å diskutere mulighetene for et samarbeid, med Mueller.

Offisielt vil verken Trump eller Flynns advokater kommentere dette overfor avisen.

Flynn, som fikk sparken bare uker etter å ha blitt utpekt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, står sentralt i den pågående etterforskningen av hva slags kontakt det har vært mellom Russland og Trumps stab under fjorårets presidentvalg.

Flynn fikk sparken da det ble avslørt at han ikke hadde informert om sin kontakt med russiske myndigheter.

For Mueller kan en avtale med ham bety at han får et innblikk i hva som skjedde bak scenen under Trumps valgkamp og i de turbulente første ukene av Trumps administrasjon.

Flynn begynte tidlig å samarbeide med Trump, og var en viktig rådgiver, som blant annet sto bak Trumps populistiske «America First»-slagord, og tok til orde for tettere bånd til Russland.

Han ses på som lojal til Trump, men har de siste ukene uttrykt bekymring for at påtalemyndigheten kan finne på å ta ut tiltale mot sønnen Michael Flynn Jr.