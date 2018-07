Nesten 55.000 barn bortført i India på ett år

54.723 barn ble bortført i India i 2016. Det tilsvarer et gjennomsnitt på 150 per døgn eller litt mer en seks barn i timen.

Mange av barna blir bare plukket opp på gaten og blir aldri sett igjen av foreldrene.

Det går frem av den årlige rapporten om kriminalitet fra det indiske innenriksdepartementet der tallene for 2016 ble lagt frem fredag.

Det er en økning på 30 prosent fra året før, da 41.893 barn ble bortført. Året før det igjen – i 2014 – forsvant 37.854 barn.

– Det har vært en kraftig økning i forbrytelser begått mot barn, skriver innenriksdepartementet i rapporten.

Få saker blir løst

Tallene viser at svært få av kidnappingssakene blir løst av politiet. Bare i 22,7 prosent endte noen opp med å bli dømt for bortføringene.

Innenriksdepartementets tall baserer seg på saken som politiet får kjennskap til. De reelle tallene kan være langt høyere.

Aktivister sier til Reuters at av Indias rundt 20 millioner prostituerte, er rundt 16 millioner kvinner og barn som er ofre for trafficking.

Tusenvis av barn, de fleste av dem fra fattige familier på landsbygda, blir hvert år lokket eller bortført av menneskehandlere som selger dem til bordeller og halliker.

Skoleelever under en demonstrasjon i den indiske byen Ranchi 8. mai i år etter at en tenåringsjente var blitt kidnappet, voldtatt og brent til døde. Foto: AP

En rekke lynsjinger

Ifølge Times of India knytter innenriksdepartementet en rekke lynsjinger som har funnet sted i India de siste månedene, opp til bortføringene.

Mistenksomheten som de mange bortføringene har utløst, har ifølge departementet vært med på å bidra til lynsjingene.

– Selv om de fleste lynsjingene i de siste har kommet etter rykter på sosiale medier om at barn er bortført, viser statistikken at frykten for barnebortføringer, særlig blant folk på landet, ikke er fullstendig grunnløs, sier en ansatt i departementet til avisen.

Mer enn 20 personer er blitt lynsjet i India i løpet av de siste to månedene, etter at de er blitt mistenkt av folkemasser for å ha bortført barn.

Landsbyleder i Rainpada snakker 1. juli med familiemedlemmer av de fem mennene som ble lynsjet tidligere på dagen. Foto: - / AFP

Hadde snakket med jente

Senest 1. juli ble fem menn lynsjet i delstaten Maharashtra, sørvest i India.

Ifølge politiet ble mennene angrepet etter at lokalbefolkningen så mennene snakke med en jente etter at de hadde gått av en buss nær landsbyen Rainpada.

– De ble konfrontert av de lokale som hadde samlet seg ved søndagsmarkedet etter å ha mistenkt mennene for å være barnekidnappere, sier en lokal politimester. Åtte menn ble angrepet, men tre av dem klarte å flykte.

Etter angrepet har nesten alle menn i landsbyen flyktet i frykt for at de skal bli arrestert for lynsjingen.

I Rainpada et det nå nesten bare noen få kvinner og eldre mennesker igjen, skriver Hindustan Times.