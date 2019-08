Nervøs stemning ved ødelagt demning i Storbritannia

Mer enn 1.500 mennesker er evakuert fra Derbyshire-byen Whaley Bridge etter at deler av murveggen som kontrollerer den 180 år gamle demningen Toddbrook Reservoir, fikk ødeleggelser torsdag.

Myndighetene frykter at hele demningen vil kollapse, og at byen vil oversvømmes.

Mannskaper har jobbet døgnet rundt for å pumpe vann ut av reservoaret. Før midnatt søndag skal vannstanden ha blitt redusert med over fire meter, ifølge Canal and River Trust, som eier reservoaret.

Sandsekker er plasseret ut i gatene i Whaley Bridge i tilfellet demningen Toddbrook Reservoir brister. Foto: Oli Scarff / AFP

Mer regn

Slik tilstanden på demningen er nå, er reservoaret beregnet til å ha 55 prosent kapasitet.

Det er ventet enda mer nedbør i området, og det er planlagt at vannpumpingen fortsetter for å sikre at vannstanden holdes nede.

Det er dumpet sandsekker på murveggen fra helikopter for å forsterke demningen, og i løpet av søndagen hadde et militært Chinook-helikopter sluppet 530 tonn sekker på plass etter beste evne.

Politiet i Derbyshire opplyser i en kunngjøring at de fortsetter å overvåke vannstanden i magasinet nøye, inkludert virkningen dette har på murveggen og den omkringliggende infrastrukturen.

Evakuert

Innbyggerne fikk lørdag lov til å dra hjem på eget ansvar for å hente essensielle eiendeler, mens det på søndag ble antatt å være for risikabelt.

– Den nåværende situasjonen ved vannmagasinet er fremdeles kritisk, og faren for tap av liv er fortsatt veldig høy, sier visepolitimester Rachel Swann.

Først når et stabilt nivå er nådd slik at ingeniører kan vurdere skadene på veggen, vil myndighetene beslutte om innbyggere og bedrifter får returnere til Whaley Bridge.

Hvis demningen kollapser, vil alle kjøretøyer fra alle nødetater signalisere med sirenene sine tre ganger for å varsle folk. Det vil også gå ut lydsignal fra byen.

Fredag besøkte statsminister Boris Johnson byen Whaley Bridge, som ligger et par mil sørøst for Manchester, 280 kilometer nordvest for London. Han sa da at demningen trenger en større oppgradering.