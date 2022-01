Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

31-årige DJ Ferguson ligger med pustevansker og svakt hjerte på Brigham and Women's sykehus i Boston.

Ifølge familien, skulle Ferguson snart få hjertetransplantasjonen han trenger. Nå har navnet hans blitt fjernet fra lista over dem som har fått innvilget transplantasjon. Grunnen er at han ikke vil ta vaksine mot covid-19.

Sykehuset sier til BBC at på grunn av mangelen på tilgjengelige organer, bør en pasient som går gjennom en organtransplantasjon «har størst mulig sjanse for overlevelse».

Det innebærer blant annet vaksine mot covid.

Ifølge sykehuset er også andre typer vaksiner en forutsetning for organtransplantasjon.

Tobarnsfaren har ligget på sykehus siden november i fjor.

100.000 venter på hjerte

Ifølge faren til den hjertesyke Ferguson, er sønnen mot koronavaksinen.

– Det er mot hans grunnleggende prinsipper, han tror ikke på det, sier faren til CBS.

Ferguson lider av en arvelig hjertesykdom som kan føre til at lungene blir fylt med blod og væske, ifølge GoFundMe, en innsamlingsaksjon til støtte for Ferguson.

Ifølge innsamlingsaksjonen er Ferguson redd for at bivirkningene av covidvaksinen kan føre til hjertebetennelse og være farlig for hans allerede skjøre hjerte.

Arthur Caplan, lege og leder av medisinetikk ved NYU Grossman School of Medicine, sier til CBS News at immunsystemet er så svakt etter organtransplantasjon at selv en vanlig forkjølelse kan være dødelig, og at de derfor krever flere typer vaksiner.

Ifølge sykehuset vil de 100.000 som står på venteliste for organdonasjon, måtte vente i gjennomsnitt fem år på operasjon.

Saksøker sykehus

– Det er få organer tilgjengelige og vi vil ikke gi dem til folk som har lav sjanse for å overleve, mens andre som er vaksinert har bedre sjanser til å overleve etter operasjon, sier Caplan til CBS News, som først skrev om saken.

Rundt 75 prosent av amerikanere har tatt minst en vaksinedose. 63 prosent har tatt to doser, mens rundt 40 prosent har tatt tredje dose, ifølge amerikanske helsemyndigheter.

Det er stor vaksineskepsis i mange miljøer.

Nylig saksøkte en kvinne i Minnesota et lokalt sykehus, fordi de ville koble hennes uvaksinerte ektemann av pustemaskinen han hadde vært koblet til i to måneder.