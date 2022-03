Navalnyj dømt til fengsel for underslag og svindel

Den 15. mars bad russisk påtalemakt om ytterlegare 13 års fengsel for den russiske regimekritikaren Aleksej Navalnyj.

No er han dømt for ytterlegare skuldingar om bedrageri, knytt til organisasjonane han driv, og forakt for retten.

– Navalnyj har gjort seg skuldig i svindel. Tyveriet av eigedom utført av ei organisert gruppe, sa dommar Margarita Kotova, ifølge ein reporter frå AFP som var til stades i rettssalen.

Separat går det føre seg ei etterforsking av påstått ekstremisme som kan gje Navalnyj opptil ti år til i fengsel.

– Ein kjent taktikk

Generalsekretær Jon Peder Egenæs i Amnesty International Noreg er ikkje overraska over dommen.

– Navalnyj er vel den einaste mannen Putin verkeleg fryktar.

Generalsekretær i Amnesty Internasjonal Foto: Amnesty

Egenæs trur Navalnyj vil få lengre dommar så lenge president Vladimir Putin sit med makta.

– Navalnyj er den einaste som dei siste to tiåra som har klart å organisera ein opposisjon mot Putin spreidd ut over heile Russland.

Han soner allereie ei dom frå februar 2021 på to og eit halvt år for brot på meldeplikt etter ei vilkårsbunden dom.

– Dette er jo ein kjent taktikk i forhold til korleis totalitære leiarar kvittar seg med farlege opposisjonelle.

Brota på meldeplikta var skylda av at han låg i koma sommaren og hausten 2020 etter å ha blitt forgifta under eit opphald i Sibir.

I august 2020 blei opposisjonspolitikar Aleksej Navalnyj frakta til eit sjukehus i byen Omsk i Sibir i Russland, etter at han blei dårleg på ei flyreise.

– Me må hugsa at dei først forsøkte å drepa han, og då dei ikkje klarte det valte dei å bruka dette fråværet av meldeplikta då han låg på eit sjukehus i Tyskland til å putta han i fengsel

No er han dømt til 13 nye år i eit høgsikkerheitsfengsel.

Skal bryta han ned

Dommen på to og eit halvt år blei han dømt til å sona i ein arbeidsleir.

31. mars 2021 innleia Navalnyj ein svoltestreik med krav om betre helsehjelp for ryggsmerter og nummenheit i beina og hendene.

– Vår pasient kan døy kvart augneblink, sa Navalnyj sin private lege Anastasia Vasiljeva i eit utsegn.

Fire legar som støtta han bad om å få koma inn i fengselet for å hjelpa han, men fekk ikkje lov.

Eit stillbilete frå ein video viser den famøse Pussy Riot-framsyninga i Church of Christ the Saviour i februar 2012. Foto: REUTERS TV / Reuters

– Heile situasjonen er på mange måtar meint for å kunna bryta han ned, og minner ganske mykje om situasjonen for Pussy Riot-kvinnene som også kom ut og fortalde om situasjonen i desse leirane.

I 2013 blei den feministiske punkrockkollektivet Pussy Riot dømt til fengsel etter å ha kome med ein punk-bønn retta mot den russiskortodokse kyrkja sine tette band til Putin.

Lista som terrorist og ekstremist

Navalnyj har blitt særleg kjent for sine avsløringar av korrupsjon i det russiske maktapparatet.

Navalnyj under ein politisk protest i Moskva i juni 2019, der demonstrantane kravde at opposisjonspolitikarar kunne stilla til val i det kommande bystyre-valet. Foto: Pavel Golovkin / AP

Tidlegare i år blei Navalnyj sett på lista over terroristar og ekstremistar i Russland. I 2020 blei han utsett for eit drapsforsøk, og meiner personar knytt til den russiske tryggingstenesta stod bak.

Navalnyj har lenge stått fast ved at skuldingane er fabrikkert for å stanse hans politiske ambisjonar.

I fjor tok imot han Sakharov-prisen, som er EUs pris for menneskerettar.