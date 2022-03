Nato: Hviterussland kan være på vei inn i krigen

– Det er økende sannsynlighet for at Hviterussland vil bli en del av konflikten. Putin trenger hjelp.

Det sier en kilde i Nato til CNN.

Det er kilder fra USA og Nato som uttaler dette til CNN. De tror at styrker fra Hviterussland trolig vil bistå russiske avdelinger i angrepskrigen som føres i Ukraina.

Kildene baserer sine uttalelser på etterretningsinformasjon.

Det hevdes i tillegg at hviterussiske styrker allerede er klare til å gå inn i konfliktområdet.

På Twitter legges det ut videosnutter som skal vise hviterussiske styrker i Vitebsk. Byen ligger nordøst i Hviterussland, ikke langt unna den russiske grensen.

Det er fortsatt uklart hva eventuelt Hviterussland kan bidra med i krigføringen. CNNs kilder i Nato tror at hviterussiske bakkestyrker kan brukes vest i landet. De kan der ta kontroll over de ukrainske forsyningslinjene og veinettet. Det innebærer angrep på byer som Lviv, Kovel og Lutsk.

Det vil gjøre det vanskeligere for ukrainerne å få inn våpen og utstyr gjennom grenseområdene mot Polen, Romania, Moldova, Ungarn og Slovakia.

Det kan også bli aktuelt for hviterusserne å støtte Russland i et avgjørende angrep mot Kyiv.

Russiske og hviterussiske styrker har hatt flere øvelser sammen de siste årene. Dette bildet er tatt under Zapad 2021, en øvelse som ble avholdt i Nizjnij Novgorod-regionen øst for Moskva. Bildet er datert 13. september 2021. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet

Registrert styrkebevegelser

Ihor Romanenko er tidligere general i den ukrainske forsvarsstaben. Han sier til Al Jazeera at hviterusserne kan stå klare med mellom 8.000 og 12.000 soldater.

Ukrainske kilder sier til internasjonale medier at de er klar over en mulig utvidelse av krigen.

– Hvis en eneste hviterussisk soldat krysser grensen til Ukraina, så vil vi utslette ham.

Det uttalte Oleksij Danilov i det ukrainske sikkerhetsrådet til avisen Pravda.

Ifølge avisens kilder følger ukrainerne med på hvordan hviterusserne flytter sine styrker. De har registrert bevegelser av stridsvogner, stormpanservogner og mobile rakettbatterier. Flyvåpenet skal også ha trent på luftangrep.

Allerede delaktig

Hviterussland har allerede tatt del i det russiske angrepet på Ukraina. Landets president Aleksandr Lukasjenko tillot at russiske styrker samlet seg i landet før invasjonen. Det ble forklart med at de to landene holdt en felles militærøvelse. Egentlig fungerte øvingsområdet som et oppmarsjsted.

Deretter lot Lukasjenko russerne rykke inn i Ukraina over de hviterussiske grensene.

Opplysningene fra USA og Nato støttes av opposisjonelle i Hviterussland. De melder at tusenvis av hviterussiske står soldater klare.

Lørdag evakuerte Hviterussland sin ambassade i Kyiv. Da ambassadør Igor Sokol skulle krysse en grenseovergang førte det til et ydmykende opptrinn med en ukrainsk grensevakt. Sokol fikk kastet etter seg 30 sølvpenger.

Summen har en symbolsk betydning. Den kalles «judaspenger» eller «blodpenger» og omtalt i Matteusevangeliet. Dette er penger tjent gjennom forræderi eller drap. Ifølge Bibelen fikk disippelen Judas det beløpet for å forråde Jesus.

Verken USA eller Nato tror at hviterussiske styrker allerede befinner seg i Ukraina. Kildene hevder at den endelige beslutningen om de skal rykke inn, vil bli tatt av president Vladimir Putin i Moskva.