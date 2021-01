Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Med de strenge koronatiltakene er Napoli stillere enn vanlig. Bak stengte dører og lukkede butikk-persienner finnes en misnøye og et sinne som bekymrer byens ordfører Luigi de Magistris.

Tidligere i høst førte protester mot andre runde med koronarestriksjoner til voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter. I sentrum av byen har hjelpeorganisasjoner som vanligvis jobber i konfliktområder i andre land, begynt å dele ut mat til napolitanere uten inntekt.

– Situasjonen er naturligvis alvorlig mange steder i verden. Men i en by som vår kan den bli enda farligere, sier de Magistris. Han sitter på kontoret sitt med utsikt mot havna, der tomme cruisebåter ligger til kai i påvente av bedre dager.

Vesuvs advarsel

– Fram til februar i fjor var Napoli den byen i Italia der økonomien vokste raskest, takket være turisme og kulturtiltak. Det skapte vekst, det ga arbeid til den som ikke hadde jobb, det fikk folk vekk fra kriminalitet og illegalitet. Viruset har fått alt dette til å kollapse. Det åpner for at en ny fattigdom kan få fotfeste, sier ordføreren.

ORDFØREREN: Luigi De Magistris advarer mot sosialt opprør og mafiaoppblomstring i kjølvannet av pandemien. Foto: Simen Ekern

– Jeg kjenner Napoli godt, og vet at byen kan være som en trykkoker.

De Magistris peker ut av vinduet, mot vulkanen som ligger i horisonten.

– Du ser Vesuv der borte, sier han, og forklarer hvordan et sosialt opprør når som helst kan bryte ut, hvis ingen tar grep.

– Dette er en fare jeg kjenner på.

I en by der en fjerdedel av innbyggerne nå står uten inntekt, oppleves mangelen på et sterkt sikkerhetsnett som prekær. Problemet handler naturligvis ikke bare om covid-19. Som i andre deler av Sør-Italia er svart arbeid utbredt.

Eller «grått» arbeid, som en arbeidsløs skuespiller fortalte om til NRK før vi møtte byens ordfører: Heltidsjobber med korte deltidskontrakter. Forsvinner jobben, er det bare en brøkdel av den virkelige arbeidsinnsatsen som er registrert.

Dermed blir de økonomiske virkningene av nedstengning så dramatiske så raskt. Når inntekten blir borte, finnes det ingen buffer.

SKUESPILLERE I KAMP: «Smuler øker sulten» melder arbeidsledige skuespillere i Napoli. Foto: Simen Ekern

– Tidligere denne uka snakket jeg med en kvinne i matkø inne i gamlebyen. Hun sa hun ikke var redd for Covid. Hun var redd for å mangle mat.

– Slik er det. Og det fortalte jeg i et møte med regjeringen i Roma for noen måneder siden også. Jeg kan ikke være i en situasjon der min bys borgere må velge mellom å dø av sult og å dø av Covid. Det er fullstendig uholdbart, og derfor har jeg jobbet så hardt for å få på plass ekstraordinære støttetiltak fra regjeringen.

De nye fattige i matkø i Napoli

Camorraen griper sjansen

Luigi de Magistris har ikke alltid vært politiker. I mange år jobbet han som forhørsdommer lenger sør i Italia, der han blant annet etterforsket bånd mellom den organiserte kriminaliteten og det politiske livet. Han er ikke i tvil om at den napolitanske mafiaen, camorraen, vet å benytte seg av mulighetene pandemien gir.

– De kriminelle organisasjonene har likvide midler, de har ikke noe byråkrati, de er raske og de vet hvilke dører de skal banke på.

ADVARER: Mafiaen utnytter pandemien, advarer Luigi de Magistris. Foto: Simen Ekern

Mafiaen vet godt hvordan den skal tilpasse seg nye situasjoner. Mens nedstengningen kan ha skapt problemer for enkelte aktiviteter, som narkosalg, har de satt inn støtet andre steder.

En oppjustering av den kriminelle lånevirksomheten, er blant de umiddelbare faresignalene.

– De oppsøker folk som ikke lenger har penger til å sette mat på bordet. Eller eieren av en liten bedrift, en som ikke ser noen måte å unngå konkurs. Utlåneren presenterer seg alltid som noen som gjør deg en tjeneste, det er en djevel forkledt som engel. Mafiaen kan også foreslå å kjøpe seg inn i virksomheten. Dermed ser vi nå at mafiaen trenger inn i den legale økonomien, også via store selskaper. Det vi ser, er en ytterligere forurensing av det økonomiske og finansielle systemet i landet.

De Magistris tar en pause.

– Vi befinner oss i en svært alvorlig kriminalitets-situasjon. Konsekvensen er en sosial og demokratisk krise.

Kriminalitet og krisepakker

De Magistris har i mange år advart mot den organiserte kriminalitetens evne til å reagere raskt i perioder der det åpnes for store offentlige investeringer.

Det er dermed viktig å være ekstra påpasselige også i den gjenoppbyggingsfasen som forhåpentligvis vil prege 2021, ikke minst takket være nye midler fra den felleseuropeiske korona-krisepakken.

– Jeg har sagt det helt fra begynnelsen av: Disse midlene utgjør en enorm ressurs for Europa, men vi risikerer også at det blir en stor mulighet for det kriminelle systemet jeg har sett på nært hold både som dommer og politiker i mange år, sier han.

De siste årene har gitt flere eksempler på hvordan misbruk av offentlige midler har blitt en viktig inntektskilde for mafiaen.

– Det er her i skjæringspunktet mellom organisert kriminalitet, politikk, institusjoner og business den virkelig store utfordringen ligger. Og det er derfor jeg mener denne perioden vi lever i nå er så viktig.

Dette sier ikke ordføreren for å si at han helst ville sett at pengene ikke kom, forsikrer han.

– De felleseuropeiske midlene kan hjelpe oss med å redusere ulikheten, styrke det sosiale samholdet, skape utviklingsmuligheter, tenke nytt om miljøet, og sørge for bærekraftig infrastruktur, sier de Magistris.

– Jeg er ikke en som ber folk om å stanse alt bare fordi det finnes farer. Nei, du må kjenne farene for å kunne stå imot dem.