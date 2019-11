Napoleon-professor drepte og parterte elskerinne

Sokolov var ifølge lokale medier i St. Petersburg svært beruset da han lørdag falt ut i elven Mojka.

Det var da Sokolov, medtatt og nedkjølt, ble hjulpet opp igjen det grufulle drapet kom for en dag. I ryggsekken som professoren hadde med seg, ble det funnet en avsagd kvinnearm.

Sokolov skal ha falt ut i elvekanalen mens han forsøkte å kvitte seg med kroppsdelen fra et lik.

Armen viste seg å tilhøre Anastasia Jesjtsjenko (24), studenten som var Sokolovs elskerinne. Jesjtsjenko skal ha blitt drept i forbindelse med en krangel som paret hadde.

For å skjule forbrytelsen skal Sokolov ha saget av kvinnens hode, armer og ben, for enklere å kunne kvitte seg med liket.

Da politiet gjennomsøkte hjemmet til Sokolov fant de deler av den døde unge kvinnen.

Politiet i St. Petersburg fortsatte søndag søket i Mojka-elven, på jakt etter bevis og kroppsdeler. Foto: Olga Maltseva / AFP

Spesialist på Napoleon

– Han har allerede innrømmet skyld, sier professorens forsvarer Alexander Potsjuev til nyhetsbyrået AFP. Han legger til at klienten angrer det han har gjort og samarbeider med etterforskerne.

Ifølge forsvareren var hensikten å dumpe likedelene, deretter skal professoren ha planlagt å ta sitt eget liv i full offentlighet, utkledd som Napoleon.

Sokolov er professor i historie ved universitetet i St. Petersburg, og har fransk historie og Napoléon Bonaparte som sitt spesialfelt.

Professoren har forfattet flere bøker om den franske generalen og keiseren og har vært fagkonsulent for flere filmer. Den drepte Anastasia Jesjtsjenko er oppført som medforfatter på noen av bøkene.

Eksentrisk foreleser

Overfor AFP beskriver studenter ved Sokolov som «eksentrisk».

Både Oleg Sokolov og Anastasia Jesjtsjenko skal ha likt å ikle seg historiske kostymer, med Sokolov som Napoleon. Han skal også ha kalt Jesjtsjenko for Joséphine, etter Napoleons ektefelle Joséphine de Beauharnais.

Men han beskrives også som en populær og kunnskapsrik foreleser, som snakket flytende fransk og var svært god til å parodiere Napoleon og hans generaler.

En dykker kommer opp og avgir rapport til politietterforskerne. Foto: Olga Maltseva / AFP

Mottaker av fransk fortjenstorden

Den russiske professoren ble i 2003 tildelt den franske fortjenstorden France's Légion d'Honneur, eller æreslegionen, som ble innstiftet nettopp av Napoléon Bonaparte, i 1802.

Sokolov er også medlem av det høyreorienterte Institut de Sciences Sociales Economiques et Politiques (ISSEP) i Lyon, hvor han var medlem av vitenskapskomiteen.

ISSEP er grunnlagt av Marion Marechal, som er niesen til Marine LePen, partileder for det franske ytrehøyrepartiet Nasjonal Samling. Marechal er tidligere nestleder i partiet, som har ivret for et tettere samarbeid med Russland under president Vladimir Putin.

Lørdag annonserte instituttet at Sokolov var strippet for sine verv.

– Vi hørte med gru om den forferdelige forbrytelsen som Sokolov angivelig har begått, heter det i en uttalelse på Twitter.

– Som en fremtredende akademiker kunne vi aldri forestilt oss at han var i stand til å begå en så grusom forbrytelser, heter det videre.