Nå skal politibetjenter i New York få bruke turban

«Dette er et stolt øyeblikk for sikh-samfunnet,» kunngjør Sikh Officers Association på Twitter.

Frem til nå har alle politibetjenter i New York måttet bruke den velkjente hatten som hører til politiuniformen, og det har i praksis vært forbudt for dem å ha skjegg.

Ifølge New York Police Departments regelverk har unntak for forbudet mot skjegg bare vært gitt dersom det var sterke religiøse eller medisinske grunner til det, men grensen har hittil gått ved én millimeter langt skjegg, som i praksis vil si skjeggstubber, skriver The New York Times.

Tillater blå turban og halvannen cm langt skjegg

Nå har James P. O'Neill, sjef for New York-politiet, endret reglene:

Politibetjenter som får lov til å ha skjegg av religiøse grunner, skal nå kunne ha opptil rundt en og en halv centimeter langt skjegg, og de kan bruke turban i stedet for den tradisjonelle uniformshatten.

– Vi ønsker å gjøre New York-politiet så mangfoldig som mulig, og jeg tror dette kan hjelpe oss langt på vei med det, sier O'Neill, ifølge CNN.

– Vi gjør disse endringene for å forsikre oss om at alle i New York som ønsker å jobbe som politibetjenter, har mulighet til å søke seg til slike jobber.

Turbanen må være blå, som uniformen, og ha et politiemblem foran på den.

Tror flere vil bli politi

Det er i dag om lag 160 sikher i New York-politiet, og betjent Gurvinder Singh, leder for The Sikh Officers Association, tror regelendringene vil bidra til å rekruttere flere.

– Jeg er blitt oppringt av flere som sier at de har barn som har ønsket å bli politi, men som ikke har kunnet på grunn av regelverket. Nå har de muligheten. Dette landet har gitt oss mye, og vi ønsker å gi noe tilbake, sier han til New York Times.

Flere mener imidlertid at politisjefen snart bør fjerne alle begrensningene, også målet for tillatt skjegglengde.

– Dette er definitivt et stort skritt fremover, og vi ser frem til at sikher en gang kan tjene som politibetjenter med turban og skjegg, uten noen begrensning på noen av delene, sier Kavneet Singh, styremedlem i Sikh American legal Defense and Education Fund, til CNN.